Lance de Endrick vira assunto em Brasil x Singapura: 'Novamente'
Torcedores recordaram momento da Copa do Mundo
Durante a partida entre Brasil e Singapura nesta terça-feira (17), um lance de Endrick virou assunto nas redes. Antes do segundo gol da Seleção, marcado por Vinícius Júnior, o camisa 9 saiu cara a cara com o goleiro adversário e tocou para o companheiro de Real Madrid balançar as redes. No entanto, o momento em questão lembrou alguns torcedores de uma chance na Copa do Mundo, na fatídica partida contra a Noruega.
➡️Veja gols em Brasil x Singapura
Na ocasião, de forma similar, o jovem saiu de frente com o goleiro norueguês, porém desperdiçou a chance mais clara do Brasil no duelo, chutando para fora.
Veja alguns comentários:
Como foi Brasil 7 a 0 Singapura
Vini Jr faz hat-trick e Endrick amplia no primeiro tempo
Sem nenhuma dificuldade imposta por Singapura, a 149ª colocada no ranking da Fifa, a Seleção Brasileira fez um primeiro tempo em ritmo de treino. Com Bruno Guimarães distribuindo o jogo no meio, Estêvão aberto pela direita e Vini Jr pela esquerda, o Brasil passeou em campo. Há de se destacar o time solidário, com muitas trocas de passes e nenhuma vaidade para chutar a gol, algo que era fácil. Vini Jr marcou três vezes e Endrick deixou o dele. Rayan e Estêvão também chegaram a marcar, mas os gols foram anulados por impedimento e falta.
Brasil muda no segundo tempo, mas mantém ritmo e goleia
A Seleção Brasileira voltou igual para o segundo, mas aos poucos o auxiliar Francesco Mauri — que substituiu o suspenso Carlo Ancelotti, que assistiu de camarote — mudou bastante o time.
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