Possível retorno de Paquetá ao Flamengo agita torcedores na web: 'Volta para casa'

Segundo o jornalista Fabrízio Romano, o meia Lucas Paquetá chegou a um acordo com o Flamengo em relação aos termos pessoais para um possível retorno ao clube que o revelou. Atualmente no West Ham, da Inglaterra, o jogador demonstrou interesse em voltar ao futebol brasileiro e enlouqueceu os torcedores rubro-negros nas redes sociais.

O clube inglês atravessa um período de instabilidade na Premier League, cenário que também influencia o futuro do brasileiro. Ainda segundo Fabrizio Romano, Paquetá tem pressionado internamente para viabilizar a transferência, deixando evidente seu desejo de retornar ao Brasil.

Revelado pelo Flamengo, Paquetá subiu ao profissional em 2016 e rapidamente se consolidou como um dos principais talentos da base rubro-negra. Desde sua saída, em 2019, o meia sempre demonstrou respeito e carinho pelo clube que lhe abriu as portas para o futebol. Após a notícia sobre um possível retorno ao futebol brasileiro, os torcedores se manifestaram nas redes sociais. Confira abaixo.

Ex-Flamengo, Paquetá teve um ano caótico em 2025

Lucas Paquetá teve em 2025 um dos anos mais delicados e marcantes da carreira. O meia brasileiro precisou conviver com um longo processo de investigação fora de campo ao mesmo tempo em que seguia atuando em alto nível pelo West Ham e permanecia no radar da Seleção Brasileira com o objetivo de estar na lista da Copa do Mundo de 2026.

Ele foi inocentado das acusações de manipulação das acusações de má conduta feitas contra ele pela Football Association (FA) por supostas violações da regra E5 da FA. A Comissão Reguladora considerou que não houve provas das denúncias.

A decisão representou um alívio significativo para o jogador, que obteve a liberação para retornar às atividades normais pelo West Ham.

Com a situação resolvida, Paquetá voltou a figurar as convocações da Seleção Brasileira. Em agosto, foi chamado por Carlo Ancelotti para defender o Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No Maracanã, sob os olhares atentos da família e de muitos fãs, o ex-Flamengo marcou seu gol. A redenção veio no dia 4 de setembro. Em casa.

— É uma sensação única que eu pude sentir hoje. Acho que estava escrito, cara. Voltar aqui no Maracanã, que é a minha casa, poder marcar, poder ajudar a Seleção. Muito feliz depois de tudo que eu passei, que eu suportei nesses últimos dois anos. Agora, finalmente, eu posso jogar meu futebol leve — disse Paquetá, emocionado.

