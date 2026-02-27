Leitura labial expõe atrito de Neymar com Thiago Mendes: 'Sempre ele'

A vitória do Santos sobre o Vasco por 2 a 1, na última quinta-feira (26), na Vila Belmiro, pela 4ª rodada do Brasileirão, foi marcada por um conflito entre Neymar e Thiago Mendes. Um dia após o ocorrido, o dublador Velloso, compartilhou um vídeo expondo o que foi dito pelos atletas durante o atrito.

O caso aconteceu durante o primeiro tempo. O cronômetro marcava 28 minutos quando o camisa 10 do Santos se envolveu em uma discussão com o meia do Vasco. Tudo começou quando Neymar reclamou de uma sucessão de faltas de Thiago Mendes.

O conflito escalonou e dois jogadores discutiram feio dentro de campo. O árbitro Rafael Rodrigo Klein foi o responsável por apaziguar os ânimos. Nas redes sociais, o dublador Velloso expôs o que foi dito pelos personagens da confusão. Veja abaixo:

— Seu bosta. Seu arrombado. Vai se fu*** — disse Neymar para o volante do Vasco.

— Tomar no seu c* — respondeu Thiago Mendes.

— É sempre ele. Já me quebrou uma vez lá na França e me prometeu de novo — argumentou Neymar com a arbitragem.

— Já tinha falado com vocês dois. E vocês não se acertaram. Cartão amarelo para os dois — concluiu Rafael Rodrigo Klein.

O conflito entre Neymar e Thiago Mendes é antigo. Quando ambos os brasileiros atuavam na liga francesa, um pelo PSG e o outro pelo Lille, eles colecionaram discussões dentro de campo. Os motivos: faltas.

Como foi Santos x Vasco?

Texto por: Juliana Yamaoka

A primeira grande chance foi do Peixe. Moisés tentou o cruzamento para Neymar, mas Saldivia apareceu para cortar. No contra-ataque, o Cruz-Maltino respondeu em velocidade com Nuno Moreira, que saiu cara a cara com Gabriel Brazão, exigindo a primeira grande defesa do goleiro santista.

O camisa 10 santista, porém, não demorou a deixar sua marca. Aos 25, puxou contra-ataque em velocidade: Moisés recebeu e abriu pela esquerda para o ídolo santista, que ajeitou o corpo e finalizou de primeira, superando Léo Jardim para abrir o placar. Na sequência, Neymar se desentendeu com Thiago Mendes e acabou advertido com cartão amarelo.

Mesmo sob pressão, o time visitante, incentivado por sua torcida que compareceu em bom número, chegou ao empate aos 42 minutos da primeira etapa. Miguelito perdeu a disputa no meio-campo para Andrés Gómez, que avançou pela esquerda até a linha de fundo e cruzou para trás. Barros apareceu livre na área para completar e igualar o marcador. O Santos ainda respondeu antes do intervalo: após jogada trabalhada por Neymar e passe para Vini Lira, Thaciano finalizou com perigo.

Na volta do intervalo, o time da casa adotou postura mais agressiva. Logo no primeiro minuto, Barreal arriscou finalização. O Vasco respondeu com Rojas, que quase surpreendeu Gabriel Brazão em chute que desviou na zaga santista. O Alvinegro Praiano manteve a pressão, principalmente com Thaciano e Gabriel Bontempo.

Aos 15 minutos do segundo tempo, Neymar apareceu novamente - e com muita categoria. Arão fez lançamento preciso para o camisa 10, que partiu livre de marcação. Ele tocou por cobertura para marcar um belo gol e levar a torcida santista ao delírio.

No fim, o Santos superou a pressão do Vasco e o gramado pesado por causa da chuva para conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro.

