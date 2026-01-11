O Flamengo empatou com a Portuguesa na primeira rodada do Campeonato Carioca jogando com o time alternativo. A partida disputada no Estádio Raulino de Oliveira não teve Filipe Luís à beira do campo, mas o técnico do Rubro-Negro ouviu um recado dos torcedores.

A Portuguesa abriu o placar contra o Flamengo com Rhuan, formado na base do Botafogo. Já nos minutos finais da partida, o Rubro-Negro empatou com gol do zagueiro artilheiro Iago e deu números finais ao duelo.

Nas redes sociais, os torcedores do Flamengo fizeram um pedido para o técnico Filipe Luís: mais minutos para o zagueiro Iago, que se notabilizou por gols importantes com a camisa do Rubro-Negro. Veja os comentários abaixo:

Iago marcou no fim e garantiu empate ao Flamengo (Divulgação/Flamengo)

Veja recados ao técnico Filipe Luís

Como foi o jogo do Flamengo

O time formado 100% por jovens da base rubro-negra, comandado por Bruno Pivetti, técnico do sub-20, foi muito bem na primeira etapa em Volta Redonda, mas pecou no detalhe e passou em branco nos primeiros 45 minutos. O volume de jogo gerou mais de 60% de posse de bola, cinco finalizações e boas chances no terço final em Flamengo x Portuguesa.

Peça conhecida pelo torcedor e que figurou no plantel principal na temporada passada, Wallace Yan desperdiçou as duas principais oportunidades claras, finalizando sem marcação, dentro da área, para fora da meta defendida por Douglas Borges. Do outro lado, a Portuguesa também levou perigo e assustou o gol do Flamengo em cabeçada de Bruno Mota.

Como diz a máxima, "quem não faz, leva". Em escapada pela esquerda aos 12 minutos da segunda etapa, a Portuguesa, que se safou no primeiro tempo, abriu o placar. Guilherme Silveira cruzou, a bola desviou na zaga e ficou na medida para Rhuan, ex-Botafogo, escorar com estilo no ângulo. O gol foi anulado em campo pelo auxiliar Júlio César Souza Gaudêncio, que apontou impedimento, mas validado pelo VAR em Flamengo x Portuguesa.

Naturalmente, o Flamengo se soltou mais contra a Portuguesa rumo ao ataque e voltou a levar perigo, desta vez com Alan Santos, de voleio para fora. No entanto, se o time chegou mais na etapa inicial, na volta do intervalo, a Zebra da Ilha do Governador esteve melhor postada e sofreu pouco. Isso até o fim.

Nos últimos lances do duelo no Raulino de Oliveira entre Portuguesa x Flamengo, brilhou a estrela de uma das grandes joias da base do Flamengo e herói do título mundial em 2025. O zagueiro Iago, capitão, se lançou ao ataque aos 50 minutos e cabeceou sem chance para Douglas Borges. Golaço do defensor para dar números finais na primeira partida do Rubro-Negro em 2026.