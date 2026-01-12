Na manhã desta segunda-feira (12), o jornalista Fabrizio Romano informou que Lucas Paquetá chegou a um acordo com o Flamengo em relação aos termos pessoais para um possível retorno ao clube que o revelou. Segundo o italiano, a vontade do jogador é clara: voltar ao futebol brasileiro. Agora, resta a negociação com o West Ham United para que a transferência se concretize.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com informações do jornal britânico "The Guardian", o desejo de Paquetá em deixar a Inglaterra já se refletiu em decisões recentes. O meia pediu para não ser relacionado para a partida do West Ham contra o QPR, pela FA Cup, apesar de estar fisicamente apto, o que aumentou a incerteza sobre seu futuro no clube londrino. A publicação destaca que o jogador está insatisfeito com a vida na Inglaterra e vê com bons olhos um retorno imediato ao Brasil.

continua após a publicidade

Ainda segundo o "The Guardian", o Flamengo estaria disposto a oferecer cerca de 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 250 milhões) para repatriar o meia de 28 anos, que foi inocentado no ano passado das acusações de violação das regras de apostas da Federação Inglesa. Apesar disso, o West Ham prefere mantê-lo ao menos até o fim da temporada, considerando Paquetá uma peça importante na luta contra o rebaixamento — o clube ocupa atualmente a 18ª colocação da Premier League.

Lucas Paquetá comemora gol marcado pelo West Ham sobre o Wolverhampton, na Copa da Liga Inglesa (Foto: Paul Ellis/AFP)

Histórico recente de Romano com o Flamengo

Embora tenha seu foco editorial majoritariamente voltado ao futebol europeu, Fabrizio Romano acumulou acertos recentes envolvendo o Flamengo no mercado de transferências.

continua após a publicidade

No segundo semestre de 2025, o jornalista italiano foi responsável por antecipar e detalhar a chegada de reforços ao Rubro-Negro, como Saúl, Samuel Lino e Emerson Royal. Mais recentemente, também trouxe informações sobre a situação do diretor de futebol José Boto diante do interesse de clubes europeus em contar com o dirigente português.

Jogador pode retornar ao clube que o revelou

Revelado pelo Flamengo, Paquetá subiu ao profissional em 2016 e rapidamente se consolidou como um dos principais talentos da base rubro-negra, antes de ser vendido ao Milan em 2019. Desde então, passou também pelo Lyon até chegar ao West Ham, onde se tornou peça importante do elenco e acumulou convocações para a Seleção Brasileira.

Paquetá teve um ano caótico em 2025

Lucas Paquetá teve em 2025 um dos anos mais delicados e marcantes da carreira. O meia brasileiro precisou conviver com um longo processo de investigação fora de campo ao mesmo tempo em que seguia atuando em alto nível pelo West Ham e permanecia no radar da Seleção Brasileira com o objetivo de estar na lista da Copa do Mundo de 2026.

Ele foi inocentado das acusações de manipulação das acusações de má conduta feitas contra ele pela Football Association (FA) por supostas violações da regra E5 da FA. A Comissão Reguladora considerou que não houve provas das denúncias.

A decisão representou um alívio significativo para o jogador, que obteve a liberação para retornar às atividades normais pelo West Ham.

Com a situação resolvida, Paquetá voltou a figurar as convocações da Seleção Brasileira. Em agosto, foi chamado por Carlo Ancelotti para defender o Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No Maracanã, sob os olhares atentos da família e de muitos fãs, o ex-Flamengo marcou seu gol. A redenção veio no dia 4 de setembro. Em casa.

— É uma sensação única que eu pude sentir hoje. Acho que estava escrito, cara. Voltar aqui no Maracanã, que é a minha casa, poder marcar, poder ajudar a Seleção. Muito feliz depois de tudo que eu passei, que eu suportei nesses últimos dois anos. Agora, finalmente, eu posso jogar meu futebol leve — disse Paquetá, emocionado.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial