Valor que Flamengo pagou por Paquetá é semelhante a todo elenco do Lanús

O Flamengo perdeu por 3 a 2 do Lanús, na semifinal da Recopa Sul-Americana, no Maracanã. O plantel do time campeão do torneio vale, exatamente, 1,80 milhão de euros a mais que a quantia gasta pelo Rubro Negro para contar com Paquetá na temporada.

A equipe carioca pagou 42 milhões de euros (R$ 260 milhões) ao West Ham para repatriar Lucas Paquetá, enquanto isso, todo o elenco do Lanús está avaliado em 43,80 milhões de euros (R$ 271,56 milhões). Outra comparação que pode ser realizada é a do valor de mercado do meia flamenguista, que sozinho vale 35 milhões de euros (R$ 217 milhões).

10 jogadores mais valiosos do Flamengo

1 . Lucas Paquetá – 35 milhões de euros (R$ 217,00 milhões) 2 . Samuel Lino – 20 milhões de euros (R$ 124,00 milhões) 3 . Pedro – 18 milhões de euros (R$ 111,60 milhões) 4 . Léo Ortiz – 15 milhões de euros (R$ 93,00 milhões) 5 . Giorgian de Arrascaeta – 15 milhões de euros (R$ 93,00 milhões) 6 . Agustín Rossi – 10 milhões de euros (R$ 62,00 milhões) 7 . Léo Pereira – 10 milhões de euros (R$ 62,00 milhões) 8 . Vitão – 10 milhões de euros (R$ 62,00 milhões) 9 . Nicolás de la Cruz – 9 milhões de euros (R$ 55,80 milhões) 10 . Jorge Carrascal – 9 milhões de euros (R$ 55,80 milhões)

Valor total do elenco do Flamengo: 223,70 milhões de euros (R$ 1,386 bilhão)

10 jogadores mais valiosos do Lanús

1 . Marcelino Moreno – 5 milhões de euros (R$ 31,00 milhões) 2 . Agustín Medina – 4,5 milhões de euros (R$ 27,90 milhões) 3 . Rodrigo Castillo – 4 milhões de euros (R$ 24,80 milhões) 4 . Nahuel Losada – 3,5 milhões de euros (R$ 21,70 milhões) 5 . Franco Petroli – 3 milhões de euros (R$ 18,60 milhões) 6 . Sasha Marcich – 3 milhões de euros (R$ 18,60 milhões) 7 . Dylan Aquino – 2,2 milhões de euros (R$ 13,64 milhões) 8 . Felipe Peña Biafore – 2 milhões de euros (R$ 12,40 milhões) 9 . Agustín Cardozo – 2 milhões de euros (R$ 12,40 milhões) 10 . Ronaldo Dejesús – 1,8 milhões de euros (R$ 11,16 milhões)

Valor total do elenco do Lanús: 43,80 milhões de euros (R$ 271,56 milhões)

Lucas Paquetá em Flamengo x Internacional no Maracanã (Foto: Maga Jr/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Flamengo x Lanús: como foi o jogo?

Texto de Maurício Luz e Lucas Bayer

Atrás no agregado e embalado pela torcida, o Flamengo pressionou desde o início para abrir o placar no Maracanã. Carrascal e Plata tiveram boas chances saindo em velocidade, mas finalizaram para fora. Do outro lado, o Lanús se fechava e buscava uma oportunidade de ampliar a vantagem em um contra-ataque, como quem esperava um erro rubro-negro. E ele aconteceu.

Aos 28 minutos, após sobra de bola de cobrança de falta perigosa para o Mais Querido, Rossi se antecipou para ajudar na construção. Ayrton Lucas, então, tentou recuar para o goleiro, que acabou escorregando. Com gol aberto, Castillo conduziu a bola e bateu de fora da área para deixar o placar agregado em 2 a 0 para a equipe argentina.

A reação rubro-negra, contudo, não demorou muito. Cinco minutos depois, Varela cruzou pela direita, e Carrera desviou a bola com o braço dentro da área. Pênalti para o Flamengo, cobrado e convertido por Arrascaeta para empatar o jogo e diminuir a vantagem no agregado para um gol.

Segundo tempo

Com a chuva sem dar trégua e o campo cada vez mais pesado, o Mais Querido seguiu pressionando, mas cada vez mais insistia nos cruzamentos para chegar à meta adversária. A estratégia, no entanto, embarrava na retranca argentina e pouco gerou oportunidades.

Filipe Luís, então, usou das substituições para alargar ainda mais o campo e abrir espaço pelo meio, trazendo Pulgar para a zaga e abrindo Cebolinha na direita, assim como Ayrton Lucas na esquerda. Na frente, Pedro e Bruno Henrique foram acionados para aumentar o poder áereo da equipe.

A solução, contudo, veio por baixo: Jorginho, que também entrou no segundo tempo, achou Arrascaeta. O uruguaio fintou o marcador e foi derrubado na linha da área, o suficiente para o árbitro apontar pênalti mais uma vez. Especialista, o ítalo-brasileiro cobrou e deixou tudo igual na soma dos placares aos 39' da segunda etapa, mandando a decisão para a prorrogação.

Prorrogação

Os times voltaram a campo para mais 30 minutos de futebol, mas o desempenho físico claramente já estava aquém do espetáculo. Mesmo ainda tendo a bola, o Flamengo sequer conseguiu finalizar no primeiro tempo da prorrogação. O Lanús, por sua vez, chegou assustar com Izquierdoz, de cabeça, após cobrança de escanteio; o lance seria um presságio do final da partida

Nos últimos 15 minutos, quando tudo parecia se encaminhar para a disputa por pênaltis, os argentinos tiveram mais um escanteio a favor. Desta vez, foi Canale quem desviou de cabeça, vencendo Paquetá pelo alto, para balançar a rede rubro-negra. Na sequência, com o Flamengo todo no ataque, os argentinos ainda viraram a partida com Bou para sacramentar o título da Recopa Sul-Americana para o Lanús.