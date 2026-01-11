Público de Flamengo x Portuguesa choca web: 'Completamente'

Flamengo e Portuguesa estão se enfrentando, na tarde deste domingo (11), em jogo que marca a estreia do Rubro-Negro na temporada, ainda que com o time reserva. Até aqui, as equipes vão empatando por 0 a 0, e o destaque do primeiro tempo nas redes sociais foi o público do jogo.

O Estádio Raulino de Oliveira não recebe um grande público para acompanhar a partida entre Flamengo e Portuguesa. Nos últimos anos, o Campeonato Carioca perdeu valor entre os torcedores, o que pode justificar a baixa participação nas arquibancadas.

Nas redes sociais, os próprios torcedores do Flamengo destacaram o baixo público no jogo contra a Portuguesa. Veja os comentários abaixo:

Vestiário do Flamengo para a estreia em 2026 com a Portuguesa (Foto: Divulgação/Flamengo)

Veja os comentários sobre o público do jogo entre Flamengo e Portuguesa

Escalação do Rubro-Negro

O Flamengo está escalado para o duelo antecipado com a Portuguesa, neste domingo, às 18h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca, mas que marca a abertura do estadual e a estreia do Rubro-Negro na temporada de 2026. As joias da base terão a primeira oportunidade no ano.

Quem comanda a equipe é o técnico Bruno Pivetti, do sub-20. Para o primeiro compromisso do ano, o Rubro-Negro terá uma escalação repleta de jovens, já que o grupo principal só irá se reapresentar nesta segunda-feira (12).

Com isso, o Flamengo vai a campo diante da Portuguesa com: Léo Nannetti; Daniel Salles, João Victor, Iago e Johnny; Pablo Lúcio, Lucas Vieira e Guilherme; Joshua, Douglas Telles e Wallace Yan.

Do outro lado, a Portuguesa, do técnico Alex Nascif, tem o seguinte 11 inicial para pegar o Flamengo: Douglas Borges, Sávio, Carlos Henrique, Lucas Costa e Guilherme Santos; Henrique Rocha, João Paulo e Rhuan Silveira; Bruno Mota, Guilherme Silveira e Léo Muchacho.