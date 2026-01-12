Flamengo se reapresenta no Ninho do Urubu para mais uma temporada de sucesso

Passada a estreia na temporada com os jovens das categorias de base, o grupo principal do Flamengo irá se reapresentar nesta segunda-feira (12), no CT Ninho do Urubu, de olho na temporada de 2026. Foram 26 dias de férias desde a final do Intercontinental contra o PSG.

A participação na Copa Intercontinental atrasou o planejamento da diretoria rubro-negra. O grupo desembarcou no Rio de Janeiro no dia 18 de dezembro e logo entrou no período de descanso. Por isso, será o último elenco da Série A do Brasileirão a se apresentar para a temporada.

Diferente do ano passado, o Flamengo não viajará para o exterior. Apesar de proposta para pré-temporada em excursão, a diretoria, alinhada com a comissão técnica de Filipe Luís, vê o CT Ninho do Urubu como boa estrutura para os primeiros trabalhos.

Flamengo é o atual campeão do Campeonato Carioca (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

Planejamento do Flamengo

A tendência é que os jogadores do grupo principal fiquem à disposição para os jogos do Campeonato Carioca a partir da terceira ou quarta rodadas, nos clássicos contra Vasco e Fluminense, respectivamente. Enquanto isso, o Rubro-Negro deve mandar a campo os jovens que estrearam com empate no duelo com a Portuguesa, em Volta Redonda.

O Flamengo vai para mais um ano em busca de grandes resultados esportivos. O 2025 marcou conquistas grandes, como as do Brasileirão e da Libertadores, além de um jogo equilibrado na final da Copa Intercontinental contra o PSG.

A primeira grande decisão do Flamengo em 2026 será no dia 1 de fevereiro, em Brasília, pela Supercopa do Brasil, contra o Corinthians, que levantou o troféu da Copa do Brasil no último ano.

