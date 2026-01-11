Joia do Flamengo marca no fim e garante empate contra a Portuguesa na estreia em 2026

Atual campeão do Estadual e vindo de um 2025 grandioso após os títulos do Brasileirão e da Libertadores, o Flamengo estreou em 2026 com empate por 1 a 1 diante da Portuguesa, em jogo antecipado válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Com time formado por jovens da base, o Rubro-Negro saiu atrás do marcador e empatou aos 50 do segundo tempo com o zagueiro Iago.

O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (14) para, de fato, a primeira rodada do Carioca, contra o Bangu, às 19h. A Lusa, por sua vez, recebe o Botafogo no dia seguinte, no mesmo horário.

Sem pressão

O time formado 100% por jovens da base rubro-negra, comandado por Bruno Pivetti, técnico do sub-20, foi muito bem na primeira etapa em Volta Redonda, mas pecou no detalhe e passou em branco nos primeiros 45 minutos. O volume de jogo gerou mais de 60% de posse de bola, cinco finalizações e boas chances no terço final.

Peça conhecida pelo torcedor e que figurou no plantel principal na temporada passada, Wallace Yan desperdiçou as duas principais oportunidades claras, finalizando sem marcação, dentro da área, para fora da meta defendida por Douglas Borges. Do outro lado, a Portuguesa também levou perigo e assustou Léo Nannetti em cabeçada de Bruno Mota.

Como diz a máxima, "quem não faz, leva". Em escapada pela esquerda aos 12 minutos da segunda etapa, a Portuguesa, que se safou no primeiro tempo, abriu o placar. Guilherme Silveira cruzou, a bola desviou na zaga e ficou na medida para Rhuan, ex-Botafogo, escorar com estilo no ângulo. O gol foi anulado em campo pelo auxiliar Júlio César Souza Gaudêncio, que apontou impedimento, mas validado pelo VAR.

Rhuan fez o gol da Portuguesa sobre o Flamengo (Foto: Matheus Sanches/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Flamengo não desiste

Naturalmente, o Flamengo se soltou mais rumo ao ataque e voltou a levar perigo, desta vez com Alan Santos, de voleio para fora. No entanto, se o time chegou mais na etapa inicial, na volta do intervalo, a Zebra da Ilha do Governador esteve melhor postada e sofreu pouco. Isso até o fim.

Nos últimos lances do duelo no Raulino e Oliveira, brilhou a estrela de uma das grandes joias da base do Flamengo e herói do título mundial em 2025. O zagueiro Iago, capitão, se lançou ao ataque aos 50 minutos e cabeceou sem chance para Douglas Borges. Golaço do defensor para dar números finais na primeira partida do Rubro-Negro em 2026.

Iago marcou no fim e garantiu empate ao Flamengo (Divulgação/Flamengo)

✅Ficha técnica

FLAMENGO 1 x 1 PORTUGUESA-RJ

5ª rodada (antecipada) — Campeonato Carioca 2026

📆 Data e horário: domingo, 11 de janeiro, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)

🟨 Árbitro: Pierry Dias dos Santos

🚩 Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Júlio César Souza Gaudêncio

📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Gol: Iago 50'/2ºT Rhuan 12'/2ºT (POR)

Cartões amarelos: Daniel Sales (FLA); João Paulo, Lucas Costa Léo Muchacho (POR)

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO: Léo Nannetti; Daniel Salles, João Victor, Iago e Johnny; Pablo Lúcio (João Camargo), Lucas Vieira (Káio Nóbrega) e Guilherme; Joshua (David Viana), Douglas Telles (Alan Santos) e Wallace Yan. Técnico: Bruno Pivetti.

PORTUGUESA: Douglas Borges, Sávio, Carlos Henrique, Lucas Costa e Guilherme Santos; Henrique Rocha (Léo Cruz), João Paulo (Albert), Bruno Mota (Romarinho) e Guilherme Silveira (Uelber); Rhuan e Léo Muchacho (Anderson Rosa). Técnico: Alex Nascif.