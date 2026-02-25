menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Adversário do Flamengo no Carioca, Madureira faz história na Copa do Brasil; veja resultados

Tricolor suburbano vence o ABC e vai à terceira fase do mata-mata nacional

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/02/2026
22:12
Atualizado há 2 minutos
Madureira vence o ABC e está na terceira fase da Copa do Brasil (Foto: Wanderson Colino/MEC)
imagem cameraMadureira vence o ABC e está na terceira fase da Copa do Brasil (Foto: Wanderson Colino/MEC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Madureira está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. A equipe carioca venceu o ABC por 1 a 0 nesta quarta-feira (25), no Estádio de Conselheiro Galvão, e atinge a melhor campanha da história do clube na competição. Na próxima segunda-feira (2), o Tricolor Suburbano enfrenta o Flamengo no Maracanã, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca; na ida, vitória rubro-negra por 3 a 0.

➡️ Campeão brasileiro cai na Copa do Brasil para time sem divisão

Com a vitória, o Madureira irá encarar o vencedor de Águia de Marabá-PA e Independência-AC na próxima fase do torneio mata-mata. A partida acontecerá entre os dias 11 e 12 de março, com data a ser definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Além disso, a classificação garantiu ao Tricolor Suburbano R$ 950 mil, destinados aos times da segunda fase da Copa do Brasil. O Tricolor Suburbano já havia recebido R$ 1,26 milhão pela participação nas duas primeiras fases.

Madureira chega à terceira fase do principal torneio mata-mata do Brasil pela primeira vez na história, em sua sétima participação. Antes, a melhor campanha do clube carioca havia sido em 2008, com eliminação na segunda fase.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Madureira-ABC-Copa-do-Brasil
Madureira vence o ABC e está na terceira fase da Copa do Brasil (Foto: Wanderson Colino/MEC)

Outros resultados da Copa do Brasil

  1. Madureira 1 x 0 ABC
  2. Juazeirense 1 (1) x (3) 1 Capital
  3. Castanhal 1 (5) x (3) 1 Guarani
  4. Atlético-GO 1 x 0 Primavera
  5. Novorizontino 4 x Nacional
  6. Londrina 1 x 0 Penedense
  7. Tombense 1 (4) x (2) 1 Oratório
  8. São Luiz-RS 0 x 1 Maranhão
  9. Retrô 1 x 2 Uberlândia
  10. Imperatriz 0 x 2 Amazônia
  11. Anápolis 3 x 1 Cianorte
  12. Ceilândia 1 (1) x (4) 1 Jacuipense
  13. Ypiranga 2 x 0 Ji-Paraná
  14. Caxias 0 x 1 Guarany
  15. Água de Marabá 2 x 0 Independência
  16. ASA 1 x 2 Operário-MS
  17. São Bernardo 2 x 0 Atlético-BA
  18. Gama 2 (4) x (5) 2 Goiás

