Adversário do Flamengo no Carioca, Madureira faz história na Copa do Brasil; veja resultados
Tricolor suburbano vence o ABC e vai à terceira fase do mata-mata nacional
O Madureira está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. A equipe carioca venceu o ABC por 1 a 0 nesta quarta-feira (25), no Estádio de Conselheiro Galvão, e atinge a melhor campanha da história do clube na competição. Na próxima segunda-feira (2), o Tricolor Suburbano enfrenta o Flamengo no Maracanã, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca; na ida, vitória rubro-negra por 3 a 0.
➡️ Campeão brasileiro cai na Copa do Brasil para time sem divisão
Com a vitória, o Madureira irá encarar o vencedor de Águia de Marabá-PA e Independência-AC na próxima fase do torneio mata-mata. A partida acontecerá entre os dias 11 e 12 de março, com data a ser definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Além disso, a classificação garantiu ao Tricolor Suburbano R$ 950 mil, destinados aos times da segunda fase da Copa do Brasil. O Tricolor Suburbano já havia recebido R$ 1,26 milhão pela participação nas duas primeiras fases.
Madureira chega à terceira fase do principal torneio mata-mata do Brasil pela primeira vez na história, em sua sétima participação. Antes, a melhor campanha do clube carioca havia sido em 2008, com eliminação na segunda fase.
Outros resultados da Copa do Brasil
- Madureira 1 x 0 ABC
- Juazeirense 1 (1) x (3) 1 Capital
- Castanhal 1 (5) x (3) 1 Guarani
- Atlético-GO 1 x 0 Primavera
- Novorizontino 4 x Nacional
- Londrina 1 x 0 Penedense
- Tombense 1 (4) x (2) 1 Oratório
- São Luiz-RS 0 x 1 Maranhão
- Retrô 1 x 2 Uberlândia
- Imperatriz 0 x 2 Amazônia
- Anápolis 3 x 1 Cianorte
- Ceilândia 1 (1) x (4) 1 Jacuipense
- Ypiranga 2 x 0 Ji-Paraná
- Caxias 0 x 1 Guarany
- Água de Marabá 2 x 0 Independência
- ASA 1 x 2 Operário-MS
- São Bernardo 2 x 0 Atlético-BA
- Gama 2 (4) x (5) 2 Goiás
