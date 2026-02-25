O Madureira está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. A equipe carioca venceu o ABC por 1 a 0 nesta quarta-feira (25), no Estádio de Conselheiro Galvão, e atinge a melhor campanha da história do clube na competição. Na próxima segunda-feira (2), o Tricolor Suburbano enfrenta o Flamengo no Maracanã, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca; na ida, vitória rubro-negra por 3 a 0.

Com a vitória, o Madureira irá encarar o vencedor de Águia de Marabá-PA e Independência-AC na próxima fase do torneio mata-mata. A partida acontecerá entre os dias 11 e 12 de março, com data a ser definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Além disso, a classificação garantiu ao Tricolor Suburbano R$ 950 mil, destinados aos times da segunda fase da Copa do Brasil. O Tricolor Suburbano já havia recebido R$ 1,26 milhão pela participação nas duas primeiras fases.

Madureira chega à terceira fase do principal torneio mata-mata do Brasil pela primeira vez na história, em sua sétima participação. Antes, a melhor campanha do clube carioca havia sido em 2008, com eliminação na segunda fase.

Madureira vence o ABC e está na terceira fase da Copa do Brasil (Foto: Wanderson Colino/MEC)

Outros resultados da Copa do Brasil

Madureira 1 x 0 ABC Juazeirense 1 (1) x (3) 1 Capital Castanhal 1 (5) x (3) 1 Guarani Atlético-GO 1 x 0 Primavera Novorizontino 4 x Nacional Londrina 1 x 0 Penedense Tombense 1 (4) x (2) 1 Oratório São Luiz-RS 0 x 1 Maranhão Retrô 1 x 2 Uberlândia Imperatriz 0 x 2 Amazônia Anápolis 3 x 1 Cianorte Ceilândia 1 (1) x (4) 1 Jacuipense Ypiranga 2 x 0 Ji-Paraná Caxias 0 x 1 Guarany Água de Marabá 2 x 0 Independência ASA 1 x 2 Operário-MS São Bernardo 2 x 0 Atlético-BA Gama 2 (4) x (5) 2 Goiás

