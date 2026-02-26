Veja os gols: Neymar abre o placar em Santos x Vasco

Santos e Vasco estão se enfrentando, na noite desta quinta-feira (26), em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Peixe vence por 1 a 0 na Vila Belmiro, com gol de Neymar após passe de Moisés. Veja o gol do jogo abaixo:

A importância deste Santos x Vasco

O Peixe precisa desesperadamente vencer para evitar um começo ruim de competição. A equipe paulista segura a lanterna com apenas um ponto somado tendo um empate e duas derrotas. Seu ataque marcou quatro gols e a defesa sofreu sete gols no mesmo período.

O Vasco vive uma situação idêntica e também precisa muito vencer. O time carioca é o penúltimo colocado também com um ponto conquistado em uma campanha de um empate e duas derrotas. Marcaram dois gols com seu ataque e a defesa sofreu quatro gols até aqui.

Tendo uma extensa lista de confrontos, Santos e Vasco da Gama se enfrentaram 107 vezes em toda a história dos clubes. Foram 68 jogos pelo Brasileirão Série A, 24 jogos pelo extinto Torneio Rio-São Paulo, 5 jogos pelo extinto Robertão, 4 jogos pela Copa do Brasil, duas vezes pelo extinto Torneio dos Campeões, duas vezes pela extinta Taça Brasil e duas vezes pela extinta Supercopa Libertadores. No geral, a vantagem é apertada do Alvinegro Praiano com 38 vitórias contra 37 do Gigante da Colina e mais 32 empates. Com o mando santista houveram 51 embates disputados até o momento, tendo 27 triunfos dos mandantes, 9 dos visitantes e mais 15 igualdades no placar.

