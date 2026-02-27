Fala de Ayrton Lucas após Flamengo x Lanús irrita torcedores: 'Ele acha'

O lateral Ayrton Lucas foi um dos principais alvos de torcedores do Flamengo após a derrota na final da Recopa Sul-Americana. O Rubro-Negro perdeu o título continental, na última quinta-feira (27), dentro do Maracanã. Uma declaração do atleta após o apito final pegou mal entre parte da torcida.

continua após a publicidade

➡️ Mauro Cezar desabafa sobre ídolo do Flamengo após vice na Recopa: 'Não dá

Ao sair do estádio, o jogador parou para falar com a imprensa presente e reconheceu o erro que gerou o primeiro gol do Lanús na partida. O tento foi marcado por uma falha de Ayrton Lucas em um recuo de bola para o goleiro Rossi.

— De fora é muito fácil, né? Na hora é muito rápido. Eu achei que a marcação estava perto, depois eu não sei o que aconteceu. Foi um erro principalmente meu. Um erro que machuca muito — disse o lateral.

continua após a publicidade

A resposta não agradou os torcedores do Flamengo, que repercutiram de forma negativa a declaração nas redes sociais. Veja abaixo o que foi dito:

🤑 Aposte do Campeonato Brasileiro! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Como foi Flamengo x Lanús?

✒️Texto de Maurício Luz e Lucas Bayer

No primeiro tempo contra o Flamengo de Filipe Luís, o Lanús se fechava e buscava uma oportunidade de ampliar a vantagem em um contra-ataque, como quem esperava um erro rubro-negro. E ele aconteceu.

Aos 28 minutos, após sobra de bola de cobrança de falta perigosa para o Mais Querido, Rossi se antecipou para ajudar na construção. Ayrton Lucas, então, tentou recuar para o goleiro, que acabou escorregando. Com gol aberto, Castillo conduziu a bola e bateu de fora da área para deixar o placar agregado em 2 a 0 para a equipe argentina. Problemas para Filipe Luís.

A reação rubro-negra, contudo, não demorou muito. Cinco minutos depois, Varela pela direita, e Carrera desviou a bola com o braço dentro da área. Pênalti para o Flamengo, cobrado e convertido por Arrascaeta para empatar o jogo e diminuir a vantagem no agregado para um gol em Flamengo x Lanús.

A solução, contudo, veio por baixo: Jorginho, que também entrou no segundo tempo, achou Arrascaeta. O uruguaio fintou o marcador e foi derrubado no limite da área, o suficiente para o árbitro apontar pênalti mais uma vez. Especialista, o ítalo-brasileiro cobrou e deixou tudo igual na soma dos placares aos 39' da segunda etapa, mandando a decisão para a prorrogação.

Nos últimos 15 minutos, quando tudo parecia se encaminhar para a disputa por pênaltis, os argentinos tiveram mais um escanteio a favor. Desta vez, foi Canale quem desviou de cabeça, vencendo Paquetá pelo alto, para balançar a rede rubro-negra. Na sequência, com o Flamengo de Filipe Luís todo no ataque, os argentinos ainda viraram a partida com Bou para sagramentar o título da Recopa Sul-Americana para o Lanús.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas