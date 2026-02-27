Aconselhado por João Fonseca, Guto Miguel deleta rede social

O tenista goiano Luis "Guto" Miguel, terceiro colocado no ranking mundial juvenil, tomou uma atitude drástica para focar na carreira: removeu o aplicativo do Instagram de seu celular. A decisão, revelada em entrevista ao Estadão nesta quarta-feira (26), veio através de orientação de João Fonseca, o atual número 1 do Brasil no tênis.

— O João me falou para ficar o máximo afastado do Instagram e máximo afastado da mídia também. E ficar com as pessoas que gostam de você do seu lado.

— Eu saí um pouco dessas notícias, dos comentários das pessoas. Acho que tem muita gente maldosa nesse mundo, é muito barulho desnecessário. Se ficar ligando para isso te atrapalha. Por isso, eu deletei do meu celular. Acho que as pessoas próximas e que querem meu bem vão me mandar mensagem, vão estar perto de mim. Então, acho que é só não focar nessa parte.

A remoção não significa o encerramento da conta, que permanece ativa apenas com publicações profissionais. A medida visa reduzir a exposição do jovem atleta a comentários e notícias nas redes sociais, diminuindo o "barulho desnecessário".

O conselho de Fonseca, de apenas 19 anos, surge em um contexto de grande exposição e pressão midiática que o carioca vivenciou em sua ascensão meteórica. Guto, que tem demonstrado potencial, deve ser cada vez mais observado, a exemplo do que ocorreu com o amigo. Fonseca, inclusive, estreou no circuito principal da ATP jogando o Rio Open aos 16 anos.

Aprendizados no Rio Open e projeções

Recentemente, Guto Miguel viveu sua primeira experiência no circuito principal da ATP, o Rio Open, após receber um convite para a chave principal devido à desistência do veterano Gael Monfils. Embora tenha perdido na estreia em simples por 2 sets a 1 para o lituano Villus Gaubas (123º do mundo), ele demonstrou potencial ao vencer um set por 6/3. Nas duplas, ao lado de Gustavo Heide, o goiano alcançou sua primeira vitória em um jogo de elite ao superar John Peers e Evan Kings, cabeças de chave 4, após passar pelo quali.

Durante o evento, Guto participou de uma atividade de sustentabilidade no Jockey Club Brasileiro, plantando uma árvore. Ele projeta que, quando a árvore estiver adulta, em cerca de cinco anos, ele estará no Top 100 do ranking profissional, aos 21 anos. "Tomara que já esteja ali no top 100", projeta o jovem.

Guto Miguel em ação no Rio Open (Foto: Divulgação / Rio Open)

A conexão com Djokovic

O talento do jovem brasileiro tem atraído a atenção de grandes nomes. Durante o Australian Open Júnior, onde chegou às quartas de final, Guto revelou que recebeu um convite inusitado para treinar com Novak Djokovic.

— Eu falei 'sim' na hora. Cheguei lá, no primeiro treino, fui eu e mais uma pessoa com ele. Aí o empresário dele me chamou para treinar no outro dia de novo. A gente treinou no outro dia e eles me chamaram para aquecer ele antes do jogo contra o Musetti, só que acabou sendo no mesmo horário do meu jogo de dupla. Eles me chamaram de novo. Foi bem legal essa conexão que eu tive com ele ali, me deu bastantes conselhos", lembra Guto, que tem o recordista de Grand Slams como maior ídolo.

Guto Miguel tem metas ambiciosas para este ano. "No final do ano, eu pretendo estar com um Grand Slam juvenil, ser número 1 juvenil e estar no top 500 da ATP." O próximo desafio será o Challenger 75 de Brasília, em maio, para o qual foi convidado para a chave principal.

