Ídolo do Palmeiras opina sobre possível convocação de Neymar: 'Espero'

O Lance! conversou com Djalminha, ídolo do Palmeiras, na última quarta-feira (25). O ex-atleta foi perguntado sobre uma possível convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026, com base nas atuações do camisa dez desde que retornou ao Santos. Veja como foi.

- De acordo com o que eu vi desde que ele voltou, não. Mas o que eu quero ver daqui até a Copa, eu espero que ele jogue e que ele vá - disse o ex-jogador.

Vale ressaltar que a entrevista foi realizada antes da partida entre Santos e Vasco, pela 4° rodada do Brasileirão 2026. No jogo, Neymar desfilou em campo, jogando os 90 minutos e marcando dois gols para o time da baixada. A conversa foi gravada na Appito Arena, no Bairro do Limão, zona norte de São Paulo, durante um evento da LaLiga e SportyBet.

Neymar durante o jogo da 4° rodada do Brasileirão entre Santos e Vasco (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

Como foi Santos x Vasco?

Texto por: Juliana Yamaoka

A primeira grande chance foi do Peixe. Moisés tentou o cruzamento para Neymar, mas Saldivia apareceu para cortar. No contra-ataque, o Cruz-Maltino respondeu em velocidade com Nuno Moreira, que saiu cara a cara com Gabriel Brazão, exigindo a primeira grande defesa do goleiro santista.

O camisa 10 santista, porém, não demorou a deixar sua marca. Aos 25, puxou contra-ataque em velocidade: Moisés recebeu e abriu pela esquerda para o ídolo santista, que ajeitou o corpo e finalizou de primeira, superando Léo Jardim para abrir o placar. Na sequência, Neymar se desentendeu com Thiago Mendes e acabou advertido com cartão amarelo.

Mesmo sob pressão, o time visitante, incentivado por sua torcida que compareceu em bom número, chegou ao empate aos 42 minutos da primeira etapa. Miguelito perdeu a disputa no meio-campo para Andrés Gómez, que avançou pela esquerda até a linha de fundo e cruzou para trás. Barros apareceu livre na área para completar e igualar o marcador. O Santos ainda respondeu antes do intervalo: após jogada trabalhada por Neymar e passe para Vini Lira, Thaciano finalizou com perigo.

Na volta do intervalo, o time da casa adotou postura mais agressiva. Logo no primeiro minuto, Barreal arriscou finalização. O Vasco respondeu com Rojas, que quase surpreendeu Gabriel Brazão em chute que desviou na zaga santista. O Alvinegro Praiano manteve a pressão, principalmente com Thaciano e Gabriel Bontempo.

Aos 15 minutos do segundo tempo, Neymar apareceu novamente - e com muita categoria. Arão fez lançamento preciso para o camisa 10, que partiu livre de marcação. Ele tocou por cobertura para marcar um belo gol e levar a torcida santista ao delírio.

No fim, o Santos superou a pressão do Vasco e o gramado pesado por causa da chuva para conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro.