Neto responde Neymar após vitória do Santos: 'Estatisticamente morto'

Neymar decidiu ao marcar dois gols na vitória do Santos sobre o Vasco, na última quinta-feira (26), na Vila Belmiro, pela 4ª rodada do Brasileirão. Após a partida, o apresentador Neto respondeu a uma declaração do camisa 10 após a partida de destaque.

Durante o programa "Donos da Bola", da Band, nessa sexta-feira (27), o ex-jogador elogiou a atuação de Neymar contra o Vasco. Apesar disso, Neto chamou atenção para o fato de Neymar ter citado as críticas recentes após o apito final. O camisa 10 relembrou que na "semana passada era o pior jogador do mundo".

— É verdade. Um dia não presta porque deixa de jogar, outro porque não treina, aí se machuca e se botar os números, esses dois gols não representam muito. Mas você é gênio, então merece. Apesar disso, estatisticamente, você está morto, vai nem para a Seleção juvenil. Quando ganha, vira um monstro. Tem que ter humildade — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— Agora, esse Neymar de ontem é o que tem que ir para a Copa... Tenho minhas dúvidas ainda em relação ao comportamento. Mas se ele jogar o que já jogou, esquece, ele deita — concluiu.

O que disse Neymar?

— Semana passada, falaram que eu era o pior jogador do mundo. Particularmente, acho que no outro jogo fui melhor que hoje, mas aconteceu de ter marcado dois gols. Um dia você não serve, no outro tem que ir para a Copa. Futebol é assim. Estou vivendo um dia após o outro, tentando ficar na minha melhor forma — disse o camisa 10.

Como foi Santos x Vasco?

Texto por: Juliana Yamaoka

A primeira grande chance foi do Peixe. Moisés tentou o cruzamento para Neymar, mas Saldivia apareceu para cortar. No contra-ataque, o Cruz-Maltino respondeu em velocidade com Nuno Moreira, que saiu cara a cara com Gabriel Brazão, exigindo a primeira grande defesa do goleiro santista.

O camisa 10 santista, porém, não demorou a deixar sua marca. Aos 25, puxou contra-ataque em velocidade: Moisés recebeu e abriu pela esquerda para o ídolo santista, que ajeitou o corpo e finalizou de primeira, superando Léo Jardim para abrir o placar. Na sequência, Neymar se desentendeu com Thiago Mendes e acabou advertido com cartão amarelo.

Mesmo sob pressão, o time visitante, incentivado por sua torcida que compareceu em bom número, chegou ao empate aos 42 minutos da primeira etapa. Miguelito perdeu a disputa no meio-campo para Andrés Gómez, que avançou pela esquerda até a linha de fundo e cruzou para trás. Barros apareceu livre na área para completar e igualar o marcador. O Santos ainda respondeu antes do intervalo: após jogada trabalhada por Neymar e passe para Vini Lira, Thaciano finalizou com perigo.

Na volta do intervalo, o time da casa adotou postura mais agressiva. Logo no primeiro minuto, Barreal arriscou finalização. O Vasco respondeu com Rojas, que quase surpreendeu Gabriel Brazão em chute que desviou na zaga santista. O Alvinegro Praiano manteve a pressão, principalmente com Thaciano e Gabriel Bontempo.

Aos 15 minutos do segundo tempo, Neymar apareceu novamente - e com muita categoria. Arão fez lançamento preciso para o camisa 10, que partiu livre de marcação. Ele tocou por cobertura para marcar um belo gol e levar a torcida santista ao delírio.

No fim, o Santos superou a pressão do Vasco e o gramado pesado por causa da chuva para conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro.

