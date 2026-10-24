PC Oliveira aponta erro grave de arbitragem em Santos x Bahia
Equipes se enfrentam pela 32ª rodada do Brasileirão
O consultor de arbitragem do Grupo Globo, PC Oliveira, apontou um erro da arbitragem durante o confronto entre Santos e Bahia, neste sábado (24), na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a transmissão da partida, o comentarista afirmou que houve pênalti em um lance envolvendo Kike Olivera e o defensor Alencar, ainda nos primeiros minutos de jogo.
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A jogada aconteceu aos dois minutos do primeiro tempo. Após um bate e rebate dentro da área, Kike Olivera foi derrubado por Alencar e pediu a marcação da penalidade. O árbitro, no entanto, mandou o jogo seguir, sem assinalar a infração.
Veja o lance:
Na avaliação de PC Oliveira, o contato dentro da área deveria ter resultado em pênalti para o Bahia. A análise do consultor de arbitragem chamou atenção para a decisão da equipe de arbitragem logo no início do confronto entre as equipes, o duelo na Vila Belmiro é válido pela 32ª rodada do Brasileirão.
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Remo
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO x REMO
BRASILEIRÂO - 32ª RODADA
📆 Data e horário: Sábado (24), às 21h (de Brasília)
📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Acacio Menezes Leao (PA)
📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
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