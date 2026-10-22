Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Palmeiras provoca o Fluminense com Arias após eliminação; confira

O Palmeiras venceu nos pênaltis por 5 a 3 e se classificou à final da Libertadores

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 00:19
Favorite o Lance! no Google
Flaco López segurando bandeira em comemoração da classificação à final da Libertadores
Flaco López segurando bandeira em comemoração da classificação à final da Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

O Palmeiras provocou o Fluminense após garantir vaga na final da Libertadores, nesta quarta-feira (21), no Nubank Parque. Nas redes sociais, o clube paulista publicou uma imagem de um torcedor segurando um cartaz com a frase "Arias, temos orgulho de você", em referência ao meia colombiano Jhon Arias, que defendeu o Tricolor antes de retornar ao futebol brasileiro para vestir a camisa alviverde.

➡️Palmeiras bate Fluminense nos pênaltis e vai para final da Libertadores

A publicação faz referência a uma das provocações mais utilizadas pela torcida do Fluminense contra o jogador: "A sua vó tem vergonha de você". A frase ganhou força entre os tricolores após a saída de Arias, que havia demonstrado o desejo de retornar ao clube carioca antes de acertar com o Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️ Veja os pênaltis de Palmeiras e Fluminense pela Libertadores

Além da mensagem de apoio ao colombiano, a arte destacou a letra "C" na palavra "você", em uma possível alusão à Série C do Campeonato Brasileiro, divisão pela qual o Fluminense passou em sua história. Veja:

Palmeiras elimina o Fluminense e vai à final da Libertadores

Dentro de campo, o Palmeiras garantiu a classificação após perder por 1 a 0 no tempo regulamentar e empatar o confronto no placar agregado. Nas cobranças de pênaltis, a equipe alviverde venceu por 5 a 3, com Carlos Miguel defendendo a cobrança de Nonato e Marlon Freitas convertendo o chute decisivo.

continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jhon Arias em Palmeiras x Fluminense

Fora de Campo

Atuação de Arias em Palmeiras x Fluminense viraliza: 'Com medo'

Há 24 minutos
Fluminense foi eliminado da Libertadores

Fora de Campo

Rivais provocam Fluminense após eliminação na Libertadores; veja

Há 1 hora
Thiago Silva com a camisa branca do Fluminense (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress):

Fora de Campo

Thiago Silva vira assunto após Palmeiras x Fluminense: 'Alérgico'

Há 1 hora
Marcão, do Fluminense, no banco de reservas

Fora de Campo

Torcida do Fluminense manda recado a Marcão após eliminação para o Palmeiras

Há 1 hora
Barboza em dividida com Hulk em Palmeiras x Fluminense

Fora de Campo

Atitude de Barboza em Palmeiras x Fluminense repercute: 'Meu Deus'

Há 2 horas
Abel Ferreira na beira do campo na partida do Palmeiras contra o Fluminense, no Nubank Parque

Fora de Campo

Decisão de Abel em Palmeiras x Fluminense gera revolta: 'Sem sentido'

Há 2 horas
Mais LANCE!
Hulk e Evangelista em Fluminense x Palmeiras

Como assistir Palmeiras x Fluminense no Paramount+ pela Libertadores

José Mourinho durante coletiva do Real Madrid

Mourinho é sincero sobre atuação de Vini Jr após vitória: 'Não foi'

Jogadores de Flamengo e Vasco

Torcida do Flamengo reage à escolha de estádio contra o Vasco: 'Obrigado'

Elenco do Atlético-MG perfilado

Como assistir City Torque x Atlético-MG na Sul-Americana pelo Disney+

Felipe Melo é sincero sobre a disputa em carreira de Lionel Messi e Lamine Yamal.

Felipe Melo detona eliminação do Vasco e dispara: 'Faltou colhão'

Ledio Carmona, cometarista da Globo

Ledio Carmona faz discurso após eliminação do Vasco para o Boca: 'Naufragou'

Jogo de ida contou com vitória alviverde por 2 a 1 (Foto: Marcelo Fonseca/Folhapress)

Vidente revela classificado em Palmeiras x Fluminense

Alviverde detém a vantagem de 2 a 1 conquistada no jogo de ida (Foto: Marcelo Fonseca/Folhapress)

Ex-Palmeiras e Fluminense projeta classificado na Libertadores

Narrador criticou diretamente a atuação dos jogadores na partida de volta (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)

Villani detona atuação do Vasco contra Boca: 'Fez o inacreditável'

Leandro Paredes marcou o gol da classificação argentina (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

Neymar exalta herói em classificação do Boca contra o Vasco

Vidente prevê classificação rubro-negra com dificuldades (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

Vidente crava finalista em Flamengo x Estudiantes: 'Chega com tudo'

Leo Ortiz disputa a bola com Guido Carrillo do Estudiantes no empate do Flamengo

Flamengo x Estudiantes: IA crava classificado à final da Libertadores

Alexander Barboza disputa a bola com Hulk no 2 a 1 do Palmeiras sobre o Fluminense

IA crava classificado em Palmeiras x Fluminense pela Libertadores