Palmeiras provoca o Fluminense com Arias após eliminação; confira

O Palmeiras provocou o Fluminense após garantir vaga na final da Libertadores, nesta quarta-feira (21), no Nubank Parque. Nas redes sociais, o clube paulista publicou uma imagem de um torcedor segurando um cartaz com a frase "Arias, temos orgulho de você", em referência ao meia colombiano Jhon Arias, que defendeu o Tricolor antes de retornar ao futebol brasileiro para vestir a camisa alviverde.

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A publicação faz referência a uma das provocações mais utilizadas pela torcida do Fluminense contra o jogador: "A sua vó tem vergonha de você". A frase ganhou força entre os tricolores após a saída de Arias, que havia demonstrado o desejo de retornar ao clube carioca antes de acertar com o Palmeiras.

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Além da mensagem de apoio ao colombiano, a arte destacou a letra "C" na palavra "você", em uma possível alusão à Série C do Campeonato Brasileiro, divisão pela qual o Fluminense passou em sua história. Veja:

Palmeiras elimina o Fluminense e vai à final da Libertadores

Dentro de campo, o Palmeiras garantiu a classificação após perder por 1 a 0 no tempo regulamentar e empatar o confronto no placar agregado. Nas cobranças de pênaltis, a equipe alviverde venceu por 5 a 3, com Carlos Miguel defendendo a cobrança de Nonato e Marlon Freitas convertendo o chute decisivo.