Onde assistir aos campeonatos europeus de futebol? Ligas nacionais estão de volta

Após a realização da Copa do Mundo, o futebol europeu está de volta com os grandes campeonatos, como a Champions League, Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A e Ligue 1. Com o retorno dos principais clubes do mundo aos gramados, o Lance! separou onde cada uma das competições será transmitida.

➡️ESPN e SportyNet fazem acordo para transmissão da Serie A Italiana no Brasil

O Campeonato Espanhol foi o único que já iniciou oficialmente os seus jogos, e o primeiro deles foi realizado no dia 15 de agosto, no duelo entre Alavés e Getafe. As outras ligas nacionais terão o seu retorno nas próximas semanas, nas seguintes datas:

continua após a publicidade

Premier League (Inglaterra): 21 de agosto

Ligue 1 (França): 21 de agosto

Série A (Itália): 22 de agosto

Bundesliga (Alemanha): 28 de agosto

Champions League (fase de liga): 8 de setembro

Saiba onde assistir cada campeonato

La Liga

A CazéTV anunciou em maio deste ano um acordo com a LALIGA para transmitir o Campeonato Espanhol no Brasil pelas próximas seis temporadas. Além dos jogos no YouTube, a parceria também prevê a exibição de jogos da LALIGA EA SPORTS, conteúdos extras e melhores momentos nas redes sociais.

➡️CazéTV sublicencia direitos da La Liga para a SportyNet

O canal fará o sublicenciamento para a SportyNet, que terá os direitos de transmissão de dois jogos por rodada. Essas partidas também serão transmitidas no YouTube.

continua após a publicidade

Barcelona conquistou o último título da La Liga após vitória sobre o Real Madrid (Foto: Josep Lago/AFP)

Premier League

Transmitido exclusivamente pela ESPN e Disney+ nos últimos anos, o Campeonato Inglês também será exibido pela CazéTV. O canal de Casimiro Miguel terá o direito de passar um jogo por rodada no YouTube, e o primeiro será o duelo entre Manchester City e Bournemouth no próximo domingo (10).

Arsenal é o atual campeão da Premier League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Ligue 1

Com estreia marcada para esta sexta-feira (21), o Campeonato Francês, conquistado novamente pelo PSG na última temporada, será transmitido por dois canais. A CazéTV segue passando os jogos da liga, e a XSports também será responsável por três jogos por rodada.

continua após a publicidade

Paris Saint-Germain é o atual campeão da Ligue 1 (Foto: Kenzo Tribouillard/AFP)

Serie A

Tradicionalmente transmitido pelo grupo Disney, o Campeonato Italiano continuará sendo exibido na ESPN e no Disney+. Os telespectadores também terão a opção de assistir aos jogos na SportyNet, que será responsável por duas partidas por rodada, de maneira simultânea na TV fechada e no YouTube.

Inter de Milão é a atual campeã da Serie A Italiana (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Bundesliga

O Campeonato Alemão conta com o maior número de opções para o telespectador. Na TV aberta, a XSports e a Jovem Pan serão as responsáveis pelas transmissões, enquanto o Sportv, do grupo Globo, será a opção na TV fechada. Nas plataformas digitais, a CazéTV e o canal GOAT transmitirão os jogos.

continua após a publicidade

Bayern de Munique conquistou a Bundesliga na última temporada (Foto: Alexandra BEIER / AFP)

Champions League

Tradicionalmente transmitida de maneira integral no serviço de streaming Max e pelos canais TNT e Space na TV fechada, a Champions League seguirá como o principal produto esportivo do Grupo Warner Bros. Discovery no Brasil. No entanto, a partir desta temporada, cerca de 31 jogos também serão disponibilizados no YouTube do canal de forma gratuita.

PSG conquistou a Champions League sobre o Arsenal, em Budapeste (Foto: Franck Fife/AFP)

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.