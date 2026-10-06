Lionel Messi fará sua última partida pela seleção argentina nesta terça-feira (6), e Neymar mandou um recado para o ex-companheiro de Barcelona em suas redes sociais. O brasileiro desejou que o amigo seja feliz na partida disputada contra o Benim, no Monumental de Núñez, e aproveite as homenagens que receberá.

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Além disso, Neymar afirmou que o agradecimento aos feitos do jogador não vem apenas do povo argentino, mas de todos os fãs de futebol ao redor do planeta. O camisa 10 do Santos também agradeceu ao jogador e afirmou ter sido uma honra jogar ao seu lado.

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— Quem ama futebol te aproveitou ao longo desses anos. Hoje é seu último jogo com a camisa da tua seleção, do teu país, e eu espero que você curta cada segundo, que todas as homenagens hoje te façam feliz. Não é só a Argentina que te agradece; o mundo agradece por tudo o que fez ao futebol. Obrigado por me fazer amar ainda mais o futebol; foi uma honra ter jogado contra você e, mais ainda, fazer história ao seu lado. Gracias, Leo Messi — escreveu Neymar.

Veja a publicação de Neymar:

Messi ganha camisa especial para último jogo pela Argentina (Foto: Divulgação)

Despedida: quantos títulos Lionel Messi tem pela Argentina?

Lionel Messi fará sua despedida da seleção argentina nesta terça-feira (6), às 20h (de Brasília), em amistoso contra Benin no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A partida será celebrada com uma grande festa, em homenagem ao craque da Albiceleste.

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Messi fez sua estreia na Argentina em 2005 e, desde então, acumula o total de seis títulos oficiais pela seleção. O mais marcante: a Copa do Mundo de 2022. Todos os atletas que conquistaram o Mundial com Messi estarão no jogo de despedida desta terça (6).

Confira todos os títulos de Lionel Messi pela Argentina:

Copa do Mundo - 2022

Copa América - 2021 e 2024

Finalíssima - 2022

Olimpíadas - ouro em Pequim 2008

Copa do Mundo sub-20 - 2005

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Ingressos para despedida de Messi da Argentina chegam a R$ 1.600

Os ingressos para o jogo no Monumental serão vendidos entre 90 mil e 480 mil pesos argentinos, a depender do setor. Os valores equivalem a aproximadamente R$ 300 e R$ 1.600, respectivamente, conforme a cotação atual. Confira os valores:

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