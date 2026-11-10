Durante o programa Os Donos da Bola nesta terça-feira (10), Neto comparou os goleiros Carlos Miguel, do Palmeiras, e Hugo Souza, do Corinthians. De acordo com o apresentador, o jogador comandado por Abel Ferreira já ultrapassou o camisa 1 do Timão em diversos aspectos.

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Além da comparação entre os dois atletas, Neto disse acreditar que o Flamengo perdeu a oportunidade de contar com ambos os jogadores em seu plantel.

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— Quando o Carlos Miguel jogava no Boa Esporte, ele é do Rio de Janeiro e foi revelado na base do Flamengo, ninguém sabia. Mas o Flamengo perdeu, na minha opinião, dois dos maiores goleiros dos últimos tempos: o Hugo e o Carlos Miguel — iniciou.

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— O Carlos Miguel ultrapassou o Hugo em todos os sentidos: personalidade, defesas, comprometimento e visão de jogo. A imprensa quis acabar com ele porque saiu do Corinthians e transferiu-se para o Nottingham Forest, da Inglaterra, para depois retornar ao futebol brasileiro — completou Neto.

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Hugo Souza é titular do Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

Carlos Miguel leva Palmeiras a duas finais

Carlos Miguel se consolidou como um dos principais protagonistas do Palmeiras, finalista da Libertadores e da Copa do Brasil em 2026. Diante do Vasco, o goleiro voltou a ser decisivo na disputa por pênaltis, pela terceira vez na temporada.

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A atuação diante do Cruz-Maltino evitou a eliminação alviverde, depois de a equipe perder a vantagem construída no Nubank Parque ao ser derrotada por 2 a 1, em São Januário. Na disputa de pênaltis, Carlos Miguel defendeu duas cobranças, a última delas responsável por garantir a classificação.

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Carlos Miguel foi elogiado por Neto (Foto: Theo Daolio/Modus Focus/Folhapress)

Na campanha da Libertadores, Carlos Miguel também teve papel decisivo nas disputas por pênaltis. O goleiro foi fundamental nas classificações sobre a LDU, nas quartas de final, e o Fluminense, na semifinal. Com isso, soma três disputas de pênaltis pelo Palmeiras e três classificações desde que chegou ao clube, na última temporada.