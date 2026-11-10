Neto compara Carlos Miguel e Hugo Souza, do Corinthians: 'Ultrapassou'
Apresentador diz que o Flamengo perdeu dois goleiros
Durante o programa Os Donos da Bola nesta terça-feira (10), Neto comparou os goleiros Carlos Miguel, do Palmeiras, e Hugo Souza, do Corinthians. De acordo com o apresentador, o jogador comandado por Abel Ferreira já ultrapassou o camisa 1 do Timão em diversos aspectos.
➡️Corinthians atrasa salários de jogadores e comissão técnica de Seedorf
Além da comparação entre os dois atletas, Neto disse acreditar que o Flamengo perdeu a oportunidade de contar com ambos os jogadores em seu plantel.
— Quando o Carlos Miguel jogava no Boa Esporte, ele é do Rio de Janeiro e foi revelado na base do Flamengo, ninguém sabia. Mas o Flamengo perdeu, na minha opinião, dois dos maiores goleiros dos últimos tempos: o Hugo e o Carlos Miguel — iniciou.
+ Palmeiras pode arrecadar mais de R$ 320 milhões em premiações no ano; entenda
— O Carlos Miguel ultrapassou o Hugo em todos os sentidos: personalidade, defesas, comprometimento e visão de jogo. A imprensa quis acabar com ele porque saiu do Corinthians e transferiu-se para o Nottingham Forest, da Inglaterra, para depois retornar ao futebol brasileiro — completou Neto.
Carlos Miguel leva Palmeiras a duas finais
Carlos Miguel se consolidou como um dos principais protagonistas do Palmeiras, finalista da Libertadores e da Copa do Brasil em 2026. Diante do Vasco, o goleiro voltou a ser decisivo na disputa por pênaltis, pela terceira vez na temporada.
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
A atuação diante do Cruz-Maltino evitou a eliminação alviverde, depois de a equipe perder a vantagem construída no Nubank Parque ao ser derrotada por 2 a 1, em São Januário. Na disputa de pênaltis, Carlos Miguel defendeu duas cobranças, a última delas responsável por garantir a classificação.
Na campanha da Libertadores, Carlos Miguel também teve papel decisivo nas disputas por pênaltis. O goleiro foi fundamental nas classificações sobre a LDU, nas quartas de final, e o Fluminense, na semifinal. Com isso, soma três disputas de pênaltis pelo Palmeiras e três classificações desde que chegou ao clube, na última temporada.
Fora de Campo
Neymar abre o jogo sobre aposentadoria e faz revelação: 'Tá bom já…'Há 36 minutos
Fora de Campo
Jogador histórico do Bayern detona declaração sobre MusialaHá 3 horas
Fora de Campo
PVC compara Carlos Miguel, do Palmeiras, a Taffarel após classificaçãoHá 4 horas
Fora de Campo
Jornalista aponta favorito em Grêmio x Palmeiras na Copa do BrasilHá 5 horas
Fora de Campo
Decisão da Justiça sobre imóvel de família de Pedro, do Flamengo, viraliza: 'Deu mole'Há 8 horas
Fora de Campo
André Rizek faz alerta ao Palmeiras antes das finais: 'Já demonstrou'Há 8 horas
Mais LANCE!
Bortoleto convida Ana Castela para passeio após o GP de São Paulo
Piloto da Fórmula 1 e cantora curtem volta de alta velocidade em carro esportivo nesta segunda-feira (9)
Neymar desperdiça pênalti pela Furia na Kings Cup Brazil: 'Sem palavras'
Atacante do Santos cobrou de esquerda, mas viu a Furia vencer o Dibrados
Romarinho, filho de Romário, é eleito presidente de clube carioca
Ex-jogador foi eleito com 75 votos e vai substituir o pai na presidência
Torcida do Cruzeiro reage à proposta de clube europeu por Arroyo: 'Duvido'
Atacante equatoriano também está na mira de Roma e Krasnodar; Raposa não pretende facilitar uma possível negociação pelo jogador
Facincani é sincero sobre Abel Ferreira após classificação: 'Todo mundo sabe'
Comentarista questionou a escalação com três zagueiros e afirmou que o treinador português prejudica o próprio elenco Alviverde
Pai do atacante Rony, do Santos, é morto no interior do Pará
Crime aconteceu nesta segunda-feira (9); jogador foi liberado por tempo indeterminado e viaja ao estado com avião cedido por Neymar
Torcida do Corinthians reage à punição de Yuri Alberto: 'Não vai'
Atacante recebeu dois jogos de gancho após expulsão contra o São Paulo
Gandula comemora expulsão de jogador que o agrediu no Canadá; veja
Lance aconteceu na Canadian Premier League
Neto defende Abel Ferreira na Seleção e dispara sobre Ancelotti: 'Uma mentira'
Apresentador elogiou o treinador do Palmeiras
Punição de Yuri Alberto, do Corinthians, após expulsão viraliza: 'Ridículo'
Jogador desfalcará o clube em duas partidas
Com atletas convocados, Cuiabá é o clube que mais usa a base nas Séries A e B
Jovens formados no Dourado somam quase 8,5 mil minutos na temporada 2026
Jornalista destaca mérito de Abel após classificação do Palmeiras
Finalista da Copa do Brasil, o Verdão enfrenta o Grêmio
Mauro Cezar aponta favorecido por arbitragem em Vasco x Palmeiras
Jornalista afirmou que arbitragem teve impacto na classificação Alviverde