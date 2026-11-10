Neymar abre o jogo sobre aposentadoria e faz revelação: 'Tá bom já…'

Neymar chamou a atenção ao comentar sobre uma possível data para encerrar sua carreira no futebol profissional. Durante uma partida da Kings League, realizada nesta segunda-feira (9), em São Paulo, o camisa 10 brincou sobre a possibilidade de se aposentar em 2030 e revelou o desejo de disputar a competição de futebol de sete no futuro.

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Além de defender o Santos, Neymar é presidente da Furia, equipe que disputa a Kings League. O jogador acompanhou o confronto contra o Dibrados e participou da transmissão ao lado de Cris Guedes, amigo pessoal e também presidente do time.

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Durante a conversa, o atacante demonstrou interesse em entrar em campo na competição e chegou a estipular um ano para realizar esse desejo.

— Queria jogar a Kings League um dia. Eu posso jogar, né? Sou o presidente. Vou jogar em 2030 — afirmou Neymar.

A declaração provocou uma reação imediata de Cris Guedes, que questionou se o brasileiro pretendia encerrar a carreira profissional até aquela data.

— Vai se aposentar em 2030? Jogar só mais quatro anos? — perguntou o amigo.

Neymar respondeu em tom de brincadeira, fazendo referência aos problemas físicos enfrentados ao longo dos últimos anos.

— Tá bom já. Se você tivesse meu joelho, ia me entender — respondeu o atacante.

Apesar da repercussão, a conversa aconteceu em tom descontraído, e Neymar não anunciou oficialmente uma data para sua aposentadoria.

Neymar muda discurso sobre jogar a Kings League

Após a partida, o camisa 10 do Santos voltou a ser questionado sobre a possibilidade de disputar a Kings League. Desta vez, porém, adotou um discurso mais cauteloso e afirmou que considera difícil participar do torneio enquanto estiver atuando profissionalmente.

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Neymar marcou presença em evento da Kings League, em São Paulo, nesta segunda-feira (9) (Foto: Divulgação / Kings League)

— Aqui? Não sei, não sei. Acho muito difícil. Estou muito feliz no Santos, meu jogo é lá. Dia 18 vamos estar de volta para ajudar o Santos — declarou.

A resposta reforçou que, apesar do interesse demonstrado durante a transmissão, Neymar segue concentrado em seus compromissos com o Santos.

O atacante também deixou claro que pretende voltar a ajudar a equipe santista após o período de compromissos internacionais.

Neymar perde pênalti em evento da Kings League

Além das declarações sobre o futuro, Neymar também participou de uma das principais atrações da Kings League: o chamado pênalti do presidente.

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A regra permite que os presidentes das equipes entrem em campo para cobrar uma penalidade durante as partidas, uma das características que diferenciam o torneio do futebol tradicional.

Na cobrança contra o Dibrados, Neymar decidiu finalizar com a perna esquerda, mas parou na defesa do goleiro adversário.