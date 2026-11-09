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Torcida do Cruzeiro reage à proposta de clube europeu por Arroyo: 'Duvido'

Atacante equatoriano também está na mira de Roma e Krasnodar; Raposa não pretende facilitar uma possível negociação pelo jogador

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 20:21
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Arroyo comemora gol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Arroyo comemora gol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O interesse do Benfica na contratação de Keny Arroyo, do Cruzeiro, movimentou os torcedores celestes nas redes sociais. O atacante equatoriano, um dos destaques da equipe comandada por Artur Jorge, entrou no radar do clube português e pode receber novas sondagens na próxima janela de transferências. A possibilidade de uma saída do jogador provocou reações da torcida, que comentou o cenário envolvendo o camisa celeste.

➡️ Equador é convocado com jogadores de Flamengo, Cruzeiro, Atlético-MG e Inter

Veja a repercussão:

Além do Benfica, Arroyo já despertou o interesse de outros dois clubes europeus: Roma, da Itália, e Krasnodar, da Rússia. O interesse italiano é mais antigo e começou ainda na última janela de transferências. Há menos de dois meses, os italianos procuraram informações sobre a situação do atacante e as condições para uma eventual negociação.

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O Krasnodar, por sua vez, realizou uma sondagem pelo equatoriano em agosto. Com a aproximação do fim da temporada, a expectativa é de que as consultas pelo jogador se intensifiquem.

➡️Clube russo faz sondagem por Keny Arroyo, atacante do Cruzeiro

Apesar do assédio internacional, o Cruzeiro não pretende facilitar a saída do atacante. Em boa fase, Arroyo ganhou espaço na equipe mineira e se tornou uma peça importante do elenco.

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Números de Arroyo pelo Cruzeiro

Contratado em setembro de 2025, Keny Arroyo chegou à Toca da Raposa após um investimento de aproximadamente 8 milhões de euros (R$ 50,8 milhões na cotação da época).

Desde então, o equatoriano disputou 65 partidas oficiais pelo Cruzeiro, com 12 gols marcados e nove assistências. Na temporada de 2026, são 50 jogos, oito gols e oito passes para gol.

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O desempenho também contribuiu para a valorização do atacante no mercado. De acordo com o Transfermarkt, Arroyo está avaliado em aproximadamente 12 milhões de euros.

Além do destaque no futebol brasileiro, o jogador passou a receber convocações para a seleção do Equador. Ele apareceu pela segunda vez consecutiva na lista do técnico Marcelo Gallardo.

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