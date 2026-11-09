Torcida do Cruzeiro reage à proposta de clube europeu por Arroyo: 'Duvido'
Atacante equatoriano também está na mira de Roma e Krasnodar; Raposa não pretende facilitar uma possível negociação pelo jogador
O interesse do Benfica na contratação de Keny Arroyo, do Cruzeiro, movimentou os torcedores celestes nas redes sociais. O atacante equatoriano, um dos destaques da equipe comandada por Artur Jorge, entrou no radar do clube português e pode receber novas sondagens na próxima janela de transferências. A possibilidade de uma saída do jogador provocou reações da torcida, que comentou o cenário envolvendo o camisa celeste.
➡️ Equador é convocado com jogadores de Flamengo, Cruzeiro, Atlético-MG e Inter
Veja a repercussão:
Além do Benfica, Arroyo já despertou o interesse de outros dois clubes europeus: Roma, da Itália, e Krasnodar, da Rússia. O interesse italiano é mais antigo e começou ainda na última janela de transferências. Há menos de dois meses, os italianos procuraram informações sobre a situação do atacante e as condições para uma eventual negociação.
O Krasnodar, por sua vez, realizou uma sondagem pelo equatoriano em agosto. Com a aproximação do fim da temporada, a expectativa é de que as consultas pelo jogador se intensifiquem.
➡️Clube russo faz sondagem por Keny Arroyo, atacante do Cruzeiro
Apesar do assédio internacional, o Cruzeiro não pretende facilitar a saída do atacante. Em boa fase, Arroyo ganhou espaço na equipe mineira e se tornou uma peça importante do elenco.
Números de Arroyo pelo Cruzeiro
Contratado em setembro de 2025, Keny Arroyo chegou à Toca da Raposa após um investimento de aproximadamente 8 milhões de euros (R$ 50,8 milhões na cotação da época).
Desde então, o equatoriano disputou 65 partidas oficiais pelo Cruzeiro, com 12 gols marcados e nove assistências. Na temporada de 2026, são 50 jogos, oito gols e oito passes para gol.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
O desempenho também contribuiu para a valorização do atacante no mercado. De acordo com o Transfermarkt, Arroyo está avaliado em aproximadamente 12 milhões de euros.
Além do destaque no futebol brasileiro, o jogador passou a receber convocações para a seleção do Equador. Ele apareceu pela segunda vez consecutiva na lista do técnico Marcelo Gallardo.
Fora de Campo
Facincani é sincero sobre Abel Ferreira após classificação: 'Todo mundo sabe'Há 1 hora
Santos
Pai do atacante Rony, do Santos, é morto no interior do ParáHá 1 hora
Fora de Campo
Torcida do Corinthians reage à punição de Yuri Alberto: 'Não vai'Há 1 hora
Futebol Internacional
Gandula comemora expulsão de jogador que o agrediu no Canadá; vejaHá 2 horas
Fora de Campo
Neto defende Abel Ferreira na Seleção e dispara sobre Ancelotti: 'Uma mentira'Há 4 horas
Fora de Campo
Punição de Yuri Alberto, do Corinthians, após expulsão viraliza: 'Ridículo'Há 4 horas
Mais LANCE!