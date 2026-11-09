Punição de Yuri Alberto, do Corinthians, após expulsão viraliza: 'Ridículo'
Jogador desfalcará o clube em duas partidas
O atacante Yuri Alberto foi punido nesta segunda-feira (9) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e a decisão repercutiu nas redes sociais. Expulso no clássico contra o São Paulo, em jogo do Brasileirão, após acertar um carrinho frontal em Ferreirinha, o jogador do Corinthians também chutou a bandeira de escanteio com o símbolo do Tricolor Paulista durante a partida.
➡️Seedorf quebra rotina e aproxima psicóloga do elenco do Corinthians
Embora corresse o risco de pegar até 12 jogos de suspensão, o atleta do Timão foi punido com duas partidas de gancho.
Veja alguns comentários:
Mais detalhes da unição sofrida por Yuri Alberto
Yuri Alberto foi denunciado em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O artigo 254, que trata de "praticar jogada violenta", prevê suspensão de uma a seis partidas. Já o artigo 258, referente a "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva", também estabelece punição de uma a seis partidas. Neste último, o atacante foi enquadrado pelo chute dado na bandeirinha de escanteio após receber o cartão vermelho.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Durante o julgamento, a defesa do Corinthians argumentou que Yuri Alberto não teve a intenção de machucar Ferreirinha, do São Paulo, mas apenas disputar a bola. Os advogados solicitaram a aplicação da pena mínima de uma partida, pedido que foi aceito pelos auditores.
No entanto, o atacante recebeu mais um jogo de suspensão pelo chute na bandeirinha de escanteio. Os auditores entenderam que a atitude contrariou a ética desportiva e aplicaram uma nova punição.
Como as suspensões foram aplicadas por infrações diferentes, Yuri Alberto terá que cumprir dois jogos de afastamento. Dessa forma, o atacante ficará fora das partidas contra Botafogo e Atlético-MG, ambas pelo Campeonato Brasileiro.
Futebol Nacional
Com atletas convocados, Cuiabá é o clube que mais usa a base nas Séries A e BHá 26 minutos
Fora de Campo
Jornalista destaca mérito de Abel após classificação do PalmeirasHá 2 horas
Fora de Campo
Mauro Cezar aponta favorecido por arbitragem em Vasco x PalmeirasHá 3 horas
Futebol Internacional
Futuro de Musiala no Bayern entra em xeque após diagnósticoHá 3 horas
Fora de Campo
Atitude de Jhon Arias em Vasco x Palmeiras chama atençãoHá 5 horas
Fora de Campo
Esposa de craque do Vasco revela ameaça de morte após eliminaçãoHá 6 horas
Mais LANCE!