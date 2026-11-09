Punição de Yuri Alberto, do Corinthians, após expulsão viraliza: 'Ridículo'

O atacante Yuri Alberto foi punido nesta segunda-feira (9) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e a decisão repercutiu nas redes sociais. Expulso no clássico contra o São Paulo, em jogo do Brasileirão, após acertar um carrinho frontal em Ferreirinha, o jogador do Corinthians também chutou a bandeira de escanteio com o símbolo do Tricolor Paulista durante a partida.

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Embora corresse o risco de pegar até 12 jogos de suspensão, o atleta do Timão foi punido com duas partidas de gancho.

Veja alguns comentários:

Yuri Alberto durante treino no Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

Mais detalhes da unição sofrida por Yuri Alberto

Yuri Alberto foi denunciado em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O artigo 254, que trata de "praticar jogada violenta", prevê suspensão de uma a seis partidas. Já o artigo 258, referente a "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva", também estabelece punição de uma a seis partidas. Neste último, o atacante foi enquadrado pelo chute dado na bandeirinha de escanteio após receber o cartão vermelho.

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Durante o julgamento, a defesa do Corinthians argumentou que Yuri Alberto não teve a intenção de machucar Ferreirinha, do São Paulo, mas apenas disputar a bola. Os advogados solicitaram a aplicação da pena mínima de uma partida, pedido que foi aceito pelos auditores.

No entanto, o atacante recebeu mais um jogo de suspensão pelo chute na bandeirinha de escanteio. Os auditores entenderam que a atitude contrariou a ética desportiva e aplicaram uma nova punição.

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Como as suspensões foram aplicadas por infrações diferentes, Yuri Alberto terá que cumprir dois jogos de afastamento. Dessa forma, o atacante ficará fora das partidas contra Botafogo e Atlético-MG, ambas pelo Campeonato Brasileiro.