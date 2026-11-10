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Jogador histórico do Bayern detona declaração sobre Musiala

Lenda alemã reagiu a declarações do presidente sobre a doença do meia

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
10/11/2026 11:33
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Bayern de Munique projeta futuro incerto para Musiala (Foto: Reprodução/Instagram)
Bayern de Munique projeta futuro incerto para Musiala (Foto: Reprodução/Instagram)

As declarações de Uli Hoeness, presidente do Bayern de Munique, sobre a doença de Jamal Musiala causaram mal-estar nos bastidores do clube alemão. Uma das vozes a se levantar contra o dirigente foi a de Lothar Matthäus, ídolo bávaro e campeão do mundo pela Alemanha, que desqualificou as especulações levantadas por Hoeness.

Em coluna publicada na versão alemã da Sky Sport, Matthäus questionou a postura do dirigente e disse que o presidente de honra deveria se ocupar de outros problemas do clube:

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— Se outra pessoa tivesse feito essas declarações, Hoeness provavelmente seria o primeiro a se revoltar. Não acredito que o Bayern esteja feliz com isso, porque o clube tem outras questões neste momento — escreveu.

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O contrato de Musiala com o Bayern

O vínculo do jogador foi um dos pontos usados por Hoeness para tratar da situação do camisa 42. Segundo o dirigente, o Bayern cogita, no mínimo, reestruturar o contrato, já que o meia-atacante está entre os mais bem pagos do elenco e não consegue render o esperado dentro de campo.

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Para Matthäus, porém, os bávaros toparam as condições do acordo e agora precisam arcar com as consequências da escolha, ainda que Musiala não entregue o que se espera dele. Na visão do ex-jogador, é assim que funciona o futebol.

Matthäus também lembrou o caso de Olise, que tem se mostrado um investimento certeiro do Bayern. O francês chegou por R$ 308 milhões em julho de 2024 e hoje tem valor de mercado superior a R$ 1 bilhão.

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— Se Musiala ganha demais porque não está disponível no momento, então Olise ou outros jogadores do Bayern que estão superando as expectativas recebem menos do que deveriam — resumiu.

➡️Futuro de Musiala no Bayern entra em xeque após diagnóstico

Ídolo do Bayern de Munique detona fala sobre situação de saúde de Musiala (Foto: Reprodução/Instagram)
Ídolo do Bayern de Munique detona fala sobre situação de saúde de Musiala (Foto: Reprodução/Instagram)

A doença diagnosticada tem cura ou tratamento?

Crises de ausência são interrupções breves da consciência, de poucos segundos, causadas por uma atividade elétrica anormal no cérebro. O quadro clássico é de olhar parado e "desligamento", sem convulsão nem queda. Por isso, os desmaios vistos nos jogos fogem um pouco desse padrão. O Bayern não revelou o tipo exato, a frequência das crises nem o remédio usado por Musiala.

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Não existe cura definitiva. O tratamento é feito com medicamentos que buscam controlar as crises. A escolha destes depende da idade e dos efeitos colaterais de cada paciente. Estudos indicam controle das crises em 70% a 80% dos casos, mas cerca de 20% dos pacientes com epilepsias desse grupo não respondem bem aos remédios. Quando há também mioclonias, convulsões ou sensibilidade à luz, o quadro tende a ser mais difícil de controlar.

Essa é uma explicação geral e não serve como diagnóstico. Apenas a equipe médica de Musiala pode dizer qual é o prognóstico dele.

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