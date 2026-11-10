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Jornalista aponta favorito em Grêmio x Palmeiras na Copa do Brasil

Confronto não tem horário definido até o momento

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
10/11/2026 09:28
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Final entre Palmeiras e Grêmio será jogo único, em Brasília (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Final entre Palmeiras e Grêmio será jogo único, em Brasília (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras e Grêmio são os finalistas da Copa do Brasil de 2026. O confronto está marcado para o dia 6 de dezembro e, até o momento, não tem horário definido. Para Joanna de Assis, o favorito para o título neste jogo de final única é o Verdão, mas o Grêmio não fica muito atrás por conta do "novo ar" ganho pela volta de Renato Gaúcho.

A opinião da jornalista saiu no De Primeira, do Canal UOL. Segundo a comentarista, o confronto será definido pelo momento emocional e pelo desenho tático dos gaúchos. Eles ainda precisam lidar com a briga contra o rebaixamento nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro.

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Palmeiras e Grêmio vão se enfrentar pela final única da Copa do Brasil (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
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Palmeiras ou Grêmio, quem leva a Copa do Brasil de 2026?

Joanna admite que o Alviverde leva vantagem no papel. Os motivos: a temporada que fez, o investimento, a qualidade do elenco e o retrospecto recente. Mas ela não vê um caminho tranquilo para o time paulista:

— Eu coloco o Palmeiras um passo à frente, por tudo o que fez no ano, pelo dinheiro investido, pelo elenco e pela história recente. Tirar esse favoritismo é complicado. Só que isso não significa uma missão fácil contra o Grêmio, principalmente agora. O Grêmio mudou a chave, o Renato achou outra forma de jogar e os atletas estão renovados. Existe uma transformação na maneira como o time joga — afirmou Joanna de Assis.

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Na avaliação da comentarista, a mudança gremista se traduz em aproveitamento. Ela lembrou as duas partidas da semifinal contra o Atlético-MG. Nelas, o Galo ficou mais com a bola, mas parou na pontaria e na frieza do adversário, que decidiu a vaga com gols de Carlos Vinícius.

— Nesses dois jogos contra o Atlético, o Galo foi muito superior em posse, em volume e em finalizações, mas não foi eficiente. O Grêmio chutou três vezes na direção do gol e marcou três vezes — disse Joanna de Assis.

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Equipes chegam embaladas para a final

Os números fecham com o que aconteceu em campo. O Grêmio venceu a ida por 2 a 0, em Porto Alegre, com gols de Carlos Vinícius e Noriega. Na volta, em Belo Horizonte, empatou por 1 a 1, com novo gol do camisa 9, e avançou. O Palmeiras, por sua vez, eliminou o Vasco nos pênaltis, por 5 a 4, depois de perder por 2 a 1 em São Januário no tempo normal.

Joanna também ressaltou que ficar na Série A pesa fora das quatro linhas. A permanência traria a confirmação da vaga na Libertadores, e isso influencia até as conversas internas do clube, como a tentativa de renovar o contrato de Carlos Vinícius.

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