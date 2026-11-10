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André Rizek faz alerta ao Palmeiras antes das finais: 'Já demonstrou'

Equipe de Abel Ferreira disputa as três principais competições

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 06:10
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André Rizek durante a transmissão do Seleção Sportv
André Rizek durante a transmissão do Seleção Sportv (Foto: Reprodução)

Após a classificação do Palmeiras para a final da Copa do Brasil no último domingo (8), o jornalista André Rizek fez um alerta à equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira. Em sua análise, o comunicador elogiou o time, mas ponderou sobre os riscos excessivos de adotar a postura de "saber sofrer". Na avaliação do apresentador, o Alviverde deveria direcionar o pragmatismo para dominar os adversários, principalmente ao considerar as decisões diante do Estudiantes, pela Libertadores, e do Grêmio, pela Copa do Brasil.

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— Eu queria fazer ponderações sobre a maneira como esse time vem se classificando, especialmente nas decisões por pênaltis contra LDU, Vasco e Fluminense. O Palmeiras era superior a todos eles, em diferentes níveis, e acabou deixando a coisa ir para o pênalti. E eu não estou falando isso baseado numa teoria, eu estou falando isso na prática — iniciou o apresentador.

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— Eu já vi o Palmeiras fazer uma sequência de rendimento incrível: contra o Grêmio fora de casa, não ganhou, mas jogou muito bem; aí a vitória sobre o Bahia em casa; o atropelo em cima do Corinthians; a estratégia bem-sucedida sobre o Fluminense no Maracanã; o duelo contra o Furacão quando estava 11 contra 11 em Curitiba... Foi uma sequência de altíssimo nível do Palmeiras, muito melhor, inclusive, do que os jogos que o levaram às classificações para as Copas — continuou

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— Porque eu acho que o Palmeiras está muito apegado a esse negócio de "saber sofrer", quando, na verdade, a maneira pragmática de ele se impor contra adversários inferiores é jogando bola, coisa que esse time já demonstrou saber fazer. Eu entendo que o Palmeiras vem numa maratona desumana: nos últimos 31 dias, foram dez jogos. É um jogo a cada três dias; isso é desumano, isso é muita coisa. O time está desgastado — complementou Rizek.

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Jogadores do Palmeiras comemorando no vestiário, sorrindo e levantando os braços.
Elenco do Palmeiras comemorando vaga na final da Copa do Brasil (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A capacidade de dominar os adversários

Na sequência de sua análise, Rizek continuou pontuando que o Palmeiras tem capacidade para mais e que, muitas vezes, "para de jogar. O jornalista utilizou como exemplo a trajetória em mata-matas ao longo da temporada.

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— Eu estou vendo um Palmeiras que domina adversários e, de repente, para de jogar, e acredita muito nesse negócio de "saber sofrer", quando, na verdade, insisto: o Palmeiras era bem melhor que a LDU, deixou ir para os pênaltis. O Palmeiras era bem melhor do que o Vasco, deixou ir para os pênaltis. Era melhor do que o Fluminense, deixou ir para os pênaltis. E se, nos pênaltis, a história fosse diferente, a gente hoje estaria avaliando o Palmeiras apenas pelo resultado. E eu quero avaliar o Palmeiras pela qualidade que esse time tem de dominar adversários — disse.

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— Agora vem uma final contra o Estudiantes, outra contra o Grêmio. O Palmeiras é melhor, o Palmeiras é favorito. Não porque ele sabe sofrer, mas porque ele tem condição de ir a Montevidéu, ele tem condição de ir a Brasília e dominar os jogos. O pragmatismo nada mais é do que você encarar a vida, as coisas, de uma maneira prática. E a maneira prática de o Palmeiras confirmar o seu favoritismo é se impor na bola, e não sabendo sofrer, e não deixar ir para os pênaltis, apesar do Carlos Miguel — completou Rizek.

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