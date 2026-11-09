Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Corinthians atrasa salários de jogadores e comissão técnica de Seedorf

Clube acumula pendências nos direitos de imagem, premiações e bonificações

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
09/11/2026 14:53
Favorite o Lance! no Google
Jogador com tranças, camiseta preta com emblema laranja no peito, olhar firme.
Corinthians acumula pendências financeiras com jogadores do elenco e integrantes da comissão técnica (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

O Corinthians voltou a atrasar o pagamento dos salários de jogadores e integrantes da comissão técnica. Os vencimentos referentes ao regime CLT, que deveriam ter sido quitados no último sábado (6), ainda não foram pagos. A informação foi publicada inicialmente pelo Uol e confirmada pelo Lance!.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Além dos salários, o clube acumula três meses de atraso no pagamento dos direitos de imagem de parte do elenco. Também existem pendências relacionadas a premiações e bonificações por partidas disputadas no Campeonato Brasileiro e na Libertadores de 2026.

continua após a publicidade

Segundo apuração do Lance!, a expectativa é de que o clube regularize os salários e algumas das outras pendências financeiras nos próximos dias.

Homem idoso com óculos de leitura, olhando para baixo, fone no ouvido esquerdo.
Diretoria do Corinthians trabalha para regularizar parte das pendências financeiras nos próximos dias (Foto: Serviço Noticioso Fotográfico / Digital Sports Press)

Corinthians em crise financeira

O Corinthians enfrenta três transfer bans na Fifa e busca alternativas para equilibrar as contas. O clube quitou o pagamento referente a uma quarta punição, no valor de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual), relacionada a uma multa disciplinar, mas ainda está longe de resolver todas as pendências.

continua após a publicidade

O clube foi condenado pela Fifa a pagar US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões) ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante José Martínez. A dívida resultou em um dos quatro transfer bans impostos ao Corinthians, que está impedido de registrar novos jogadores.

Outra punição ocorreu em razão do atraso no pagamento de R$ 8 milhões à CBF, referentes à quinta parcela de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

continua após a publicidade

transfer ban mais recente do Corinthians envolve a contratação do volante Charles, realizada em 2024, na gestão do ex-presidente Augusto Melo. O clube foi notificado pela Fifa em 20 de julho após uma dívida com o Midtjylland, da Dinamarca. O Timão acertou a compra do jogador por 1,6 milhão de euros, com pagamento dividido em três parcelas, mas deixou de quitar a última, no valor de 800 mil euros, cujo vencimento ocorreu em março de 2025. Diante do atraso, o clube dinamarquês acionou a entidade máxima do futebol.

Além disso, o Corinthians atrasou o pagamento dos salários dos atletas, mas conseguiu regularizar a situação posteriormente. O clube, porém, ainda possui pendências relacionadas aos direitos de imagem, férias e premiações. A equipe de futebol feminino também enfrentou problemas de pagamentos, mas hoje tem os valores em dia.

continua após a publicidade

Transfer ban no Corinthians

  1. Fifa: dívida com o Philadelphia Union pela contratação de José Martínez; ❌ (Em aberto)
  2. Fifa: não pagamento de débito com o Midtjylland pela compra do volante Charles; ❌ (Em aberto)
  3. Fifa: multa pelo atraso no pagamento de José Martínez, Charles e Talles Magno; ✅ (Pago)
  4. CBF: atraso no pagamento da parcela de acordo firmado na CNRD; ❌ (Em aberto)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Duas pessoas em camisetas pretas com detalhes laranja, apoiadas numa barreira, em treino de futebol.

Corinthians

Seedorf quebra rotina e aproxima psicóloga do elenco do Corinthians

Há 54 minutos
Cleber Xavier, treinador, casaco com emblema da Venezuela (FVF), cercado por La Vinotinto e Copa do Mundo 2030.

Futebol Internacional

Ex-auxiliar de Tite, Cléber Xavier explica projeto para levar Venezuela à Copa do Mundo

Há 54 minutos
Yuri Alberto, atacante do Athletico Paranaense, camisa 11, com a bola em campo durante jogo sob chuva.

Corinthians

STJD pune Yuri Alberto, que vira desfalque no Corinthians

Há 2 horas
Memphis Depay com a camisa da Holanda

Corinthians

Técnico da Holanda explica ausência de Memphis Depay em convocação

Há 3 horas
Jogador do NYCFC em uniforme azul claro dribla a bola contra DC United em jogo MLS.

Futebol Internacional

Talles Magno marca no fim, garante vitória do New York City e fecha temporada na MLS

Há 4 horas
Torcedor exibe a bandeira do Equador antes do jogo contra o México, no Estádio Azteca

Corinthians

Em baixa no Internacional, zagueiro emprestado pelo Corinthians é convocado

Há 7 horas
Mais LANCE!
Memphis e Max, pilotos de corrida, segurando camisa com MEMPHIS e Ezze Seguros.

Tetracampeão da Fórmula 1 ganha camisa do Corinthians das mãos de Memphis

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, durante treino do Corinthians

Corinthians volta a atrasar pagamento milionário à União

Memphis durante aquecimento

Chances de rebaixamento do Corinthians passam de 50%

Dois jogadores do Corinthians em campo, camisa branca com patrocínios, durante partida noturna com torcedores ao fundo.

Corinthians conhece datas e horários dos dois últimos jogos no Brasileirão

Renato Gaúcho no triunfo do Gremio sobre o Atletico na Copa do Brasil (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Com Chapecoense já rebaixada, Remo e Grêmio lideram probabilidades de queda no Brasileirão

Corinthians x Portuguesa: atacante do Corinthians com colete branco avança com a bola, cercado por jogadores do Portuguesa.

Corinthians x Portuguesa: veja placar, quem marcou e os gols do jogo-treino

Gabigol com a camisa do Corinthians

Gabigol explica polêmica com camisa do Corinthians e revela bastidor

Pedro Milans (Corinthians) disputa a bola contra adversário em partida de futebol.

Por que Pedro Milans bebeu vinagre durante São Paulo x Corinthians?

Grupo de jogadores do Corinthians treinando em campo, com uniforme marsala e shorts pretos.

Corinthians pode ter até nove desfalques no retorno da Data Fifa

O primeiro jogo da rodada está marcado para as 19:30h (horário de Brasília)(Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

Brasileirão: CBF divulga datas e horários das duas últimas rodadas; veja

Lucas, jogador de futebol, celebra em campo com camisa branca, arquibancadas vazias ao fundo.

Joia do Corinthians supera marca de Endrick na Neo Química Arena

Fabrizio Angileri em campo, camisa listrada preta e branca com emblema do time, durante a partida.

De esquecido à 'bola do jogo': Angileri recupera espaço no Corinthians

Yuri Alberto foi expulso após entrada em

Yuri Alberto é denunciado por expulsão e pode pegar punição pesada no STJD

André pode deixar o Corinthians (Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians: CBF esclarece caso Danilo e mantém André na Seleção Brasileira