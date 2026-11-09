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Neymar desperdiça pênalti pela Furia na Kings Cup Brazil: 'Sem palavras'

Atacante do Santos cobrou de esquerda, mas viu a Furia vencer o Dibrados

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 23:29
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Neymar desperiçou pênalti na Kings Cup Brazil (Reprodução/Kings League Brazil)
Neymar desperiçou pênalti na Kings Cup Brazil (Reprodução/Kings League Brazil)

O atacante Neymar, do Santos, aproveitou a pausa para a Data Fifa para acompanhar a quarta rodada da Kings Cup Brazil. Na noite desta segunda-feira (9), o jogador compareceu na Trident Arena, em Guarulhos, e até "participou" da partida entre a Furia, clube do qual é presidente, e o Dibrados. Mas o resultado não saiu como esperado.

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Neymar desperdiçou o "pênalti do presidente", regra que permite aos dirigentes dos times uma cobrança durante as partidas. Por uma aposta com o Lucas Tylty, presidente do Dibrados, o camisa 10 cobrou de perna esquerda e viu o goleiro Luan Teles acertar o canto e defender no lado direito do gol.

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Pouco antes de Neymar cobras o seu pênalti, Lucas Tylty havia convertido a sua penalidade e comemorou provocando, em tom de brincadeira, o camisa 10 do Santos, que acabou fazendo a sua cobrança de perna esquerda.

Apesar do pênalti desperdiçado por Neymar, a Furia levou a melhor sobre o Dibrados e venceu por 7 a 3. Leleti, três vezes, Ruan Silvestre, duas vezes, Lipão e Jeffinho marcaram os gols do time do atacante do Santos.

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Mas o pênalti desperdiçado por Neymar ainda rendeu comentários nas redes sociais.

Após a Data Fifa, o Santos de Neymar tem a reta final do Campeonato Brasileiro para brigar por uma vaga na próxima Copa Libertadores. Atualmente, o time é o 9º colocado, com 47 pontos, seis a menos que o Bahia, primeiro clube no G-6. O Peixe enfrenta o Coritiba no dia 18 de novembro, no Couto Pereira. O time paulista ainda recebe o Grêmio, visita o Vitória e encerra o Brasileirão contra o Botafogo, na Vila Belmiro.

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