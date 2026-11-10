Decisão da Justiça sobre imóvel de Pedro, do Flamengo, viraliza: 'Deu mole'
Determinação tem caráter liminar e provisório
Após a decisão da Justiça do Estado do Rio de Janeiro sobre a desocupação de um imóvel ligado à família de Pedro, do Flamengo, o assunto repercutiu nas redes sociais. A ordem, de caráter liminar e provisório, exige que o camisa 9 deixe o apartamento no Recreio dos Bandeirantes, em até 30 dias.
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A determinação foi concedida em favor do casal que ocupava a residência antes de o imóvel ser arrematado em leilão público.
Veja alguns comentários:
Saiba mais detalhes
A Caixa Econômica Federal havia executado a dívida dos antigos proprietários após o não pagamento do financiamento imobiliário. Posteriormente, porém, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) invalidou o procedimento por entender que os mutuários não foram notificados pessoalmente sobre a possibilidade de quitar o débito nem sobre as datas dos leilões.
Com o reconhecimento do vício processual, o magistrado concedeu a liminar e estabeleceu o prazo de 30 dias para a desocupação voluntária. Caso a determinação não seja cumprida, poderá ser expedido um mandado de imissão na posse, inclusive com uso de força policial.
O que o Lance! apurou sobre o caso
A reportagem do Lance! apurou que o atacante nunca morou na residência e que a aquisição foi realizada pelo pai do jogador, em 2020. A posse definitiva do imóvel foi concedida em 2024, conforme as informações obtidas pela reportagem.
Durante o período entre a compra e a concessão definitiva da posse, o casal de antigos proprietários continuou morando no local. Segundo a apuração, os pais do atacante foram responsáveis pelo pagamento das despesas de condomínio e IPTU durante esses quatro anos.
Ainda de acordo com as informações repassadas à reportagem, os antigos proprietários não pagaram as parcelas do financiamento imobiliário, o que levou à execução da dívida pela Caixa Econômica Federal e, posteriormente, ao leilão da residência.
A atual decisão judicial ocorre após o STJ reconhecer irregularidades no procedimento que levou à arrematação do imóvel e favorecer os antigos proprietários com a liminar de desocupação.
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