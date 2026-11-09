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Facincani é sincero sobre Abel Ferreira após classificação: 'Todo mundo sabe'

Comentarista questionou a escalação com três zagueiros e afirmou que o treinador português prejudica o próprio elenco Alviverde

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 19:01
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Facincani, jornalista, durante vídeo no seu canal
Facincani, jornalista, durante vídeo no seu canal (Foto: Reprodução)

O jornalista Felippe Facincani fez duras críticas ao técnico Abel Ferreira após a classificação do Palmeiras. Durante sua análise, o comentarista questionou a escolha do treinador por utilizar um sistema com três zagueiros e afirmou que o português estaria prejudicando o próprio time.

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Na avaliação de Facincani, o Palmeiras tem qualidade suficiente para apresentar um futebol melhor, mas acaba comprometido pelas decisões de Abel. O jornalista também criticou a postura defensiva da equipe, que, segundo ele, permite que os adversários avancem e pressionem com mais facilidade.

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— Tem que falar que o Abel Ferreira hoje quis fazer de tudo para tirar o Palmeiras da Libertadores. E quis fazer de tudo também para tirar o Palmeiras da Copa do Brasil. Ele sabota o time, que é bom — disparou.

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Na sequência, Facincani voltou a questionar o esquema tático utilizado pelo treinador português. Para o comentarista, a formação com três defensores prejudica o funcionamento da equipe e faz o Palmeiras abrir mão de alternativas ofensivas.

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— Todo mundo sabe que essa história de três zagueiros está aí escancarada para vocês. Olha a delícia que é jogar com três zagueiros. Olha o sofrimento que é jogar com um sistema que chama o time para dentro — afirmou.

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O jornalista ainda reforçou que considera o elenco alviverde um dos pontos fortes da equipe e que as escolhas de Abel acabam impedindo um melhor aproveitamento dos jogadores.

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— O Palmeiras é um baita time, o Palmeiras é um baita elenco. Como é que pode, numa semifinal, num jogo em que o Palmeiras começa a mil por hora, duas bolas na trave? — completou.

Disputa de pênaltis

O Palmeiras venceu por 6 a 5 e garantiu a classificação para a final da Copa do Brasil. Vitor Roque, Gustavo Gómez, Ramón Sosa, Andreas Pereira e Marlon Freitas converteram suas cobranças, enquanto Giay desperdiçou. Pelo Vasco, marcaram Thiago Mendes, Santiago Sosa, Colidio e Puma Rodríguez. Lescano parou em Carlos Miguel, e Andrés Gómez teve a cobrança decisiva defendida pelo goleiro palmeirense. Léo Jardim também defendeu uma cobrança, de Giay, mas não foi suficiente para evitar a eliminação vascaína.

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