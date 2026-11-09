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Jornalista destaca mérito de Abel após classificação do Palmeiras

Finalista da Copa do Brasil, o Verdão enfrenta o Grêmio

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
09/11/2026 12:39
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Comentarista destaca preparação do comandante alviverde (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)
Comentarista destaca preparação do comandante alviverde (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

O Vasco foi eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil na noite deste domingo (8). Durante o programa Posse de Bola, do UOL, Arnaldo Ribeiro, especialista em futebol, exaltou a preparação de Abel Ferreira e seus goleiros em situações de cobrança de pênaltis.

De acordo com o jornalista, o comandante Alviverde tem grande participação na classificação desta noite de domingo (8) contra o Vasco. Arnaldo apontou não só Carlos Miguel como grande influente, mas Abel Ferreira também.

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Dedo do Abel na classificação do Palmeiras?

Para o jornalista, toda a preparação de Abel Ferreira deve ser exaltada e reconhecida nesta classificação contra o Vasco. Arnaldo também destacou Carlos Miguel:

— Eu acho que, para a gente explicar o Palmeiras nos pênaltis, e aí tem mérito do Abel também, não só do Carlos Miguel, porque, para mim, a grande matéria do Palmeiras esse ano seria o tal do protocolo das penalidades. O Palmeiras tem, segundo o técnico, agora um protocolo, que não significa só ter um goleiro especialista em defender. Estudo, batedores, trocas, forma de bater, enfim, preparo psicológico. Protocolo exige um monte de coisa — explicou Arnaldo.

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Apesar de reconhecer a eficiência palmeirense nas disputas, o jornalista fez ressalvas ao trabalho de Abel Ferreira durante os confrontos. Na avaliação de Arnaldo, o treinador não conseguiu administrar adequadamente as vantagens construídas pela equipe e acabou permitindo que adversários tivessem oportunidades de levar as partidas para as penalidades.

— No caso do Palmeiras, nesses três confrontos, contra times bem inferiores, o Palmeiras teve a faca e o queijo na mão nas três oportunidades. E, nas três oportunidades, o Abel foi mal — criticou.

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Palmeiras está classificado para a final da Copa do Brasil de 2026 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)
Palmeiras está classificado para a final da Copa do Brasil de 2026 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Disputa de pênaltis pela semifinal da Copa do Brasil

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Cinco cobranças para cada lado não bastaram para definir o classificado: a série terminou empatada em 4 a 4 e seguiu para as batidas alternadas. Gómez foi o sexto a cobrar pelo Vasco. Antes dele, tinham ido à bola Lescano, Thiago Mendes, Sosa, Colidio e Puma Rodríguez. Ficaram de fora da lista de batedores Robert Renan, Brenner, David, Lucas Piton e o goleiro Léo Jardim.

A cobrança do camisa do Vasco foi defendida por Carlos Miguel, e o Palmeiras confirmou a vaga na final. O Cruz-Maltino havia vencido por 2 a 1 em São Januário, mas o 1 a 0 do Verdão na ida deixou o agregado empatado.

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