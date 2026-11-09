Palmeiras pode arrecadar mais de R$ 320 milhões em premiações no ano; entenda

As classificações para as decisões das duas copas do ano, Libertadores e Copa do Brasil, elevaram o potencial dos cofres do Palmeiras em 2026. Com duas decisões e vivo no Brasileirão, o Verdão, em caso de tríplice coroa (os três principais títulos), ultrapassará os R$ 320 milhões.

+ Abel Ferreira cobra arbitragem após lance de Thiago Mendes: 'Perdi Libertadores assim'

+ Vasco tenta, mas Palmeiras leva a melhor nos pênaltis e encara o Grêmio na final da Copa do Brasil

continua após a publicidade

Pela vaga na final da Copa do Brasil, conquistada no último domingo (8), com a vitória nos pênaltis sobre o Vasco, o clube paulista garantiu R$ 34 milhões apenas no vice-campeonato. Se levantar o troféu, levará a premiação de R$ 78 milhões, valor que deixaria o Palestra com R$ 96 milhões em ganhos acumulados na competição.

Já na Libertadores, o Palmeiras já garantiu pelo menos 16,27 milhões de dólares (cerca de R$ 82 milhões) em premiações da Conmebol, acumulando desde a fase de grupos, passando pelo mata-mata e o valor mínimo dado ao vice-campeão, que é de 7 milhões de dólares (cerca de R$ 38 milhões na cotação atual).

continua após a publicidade

Se levantar o caneco na final do dia 28 de novembro, em Montevideo, no Uruguai, contra o Estudiantes, sairá dos 7 milhões de dólares para mais 25 milhões de dólares (R$ 125,6 milhões). Ou seja, o tetra continental renderia pouco mais de R$ 172 milhões em premiações.

Só pelas duas copas, seriam aproximadamente R$ 269 milhões em prêmios pelo desempenho esportivo em 2026. O clube, no entanto, também divide atenções e vai com tudo na caça ao líder do Brasileirão, o Flamengo.

continua após a publicidade

Elenco do Palmeiras comemorando vaga na final da Copa do Brasil

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O Palmeiras soma 73 pontos na vice-liderança, contra 76 do Flamengo, a quatro rodadas do fim dos pontos corridos. Se o time comandado por Abel Ferreira conseguir arrancar a arrancada e assumir a ponta da tabela na última rodada, pode receber da CBF R$ 48,1 milhões — o valor é estimado e referente ao de 2025, pois a premiação do Brasileirão vai em cima de contratos de transmissão.

Somando os R$ 5 milhões do Campeonato Paulista, o total, em caso dos três títulos conquistados no fim do ano, chegaria a R$ 321 milhões. Sucesso em campo, que coroaria mais uma grande temporada do ambicioso projeto tocado por Leila Pereira, e na parte financeira, aumentando a estimativa de superávit de 2026.