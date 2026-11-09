O pai do atacante Rony, do Santos, morreu na tarde desta segunda-feira (9). Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 anos, foi assassinado a facadas no município de Terra Alta, no interior do Pará.

De acordo com relatos da imprensa paraense, a vítima foi atingida por um golpe na região do pescoço. Marigerson chegou a ser socorrido por uma equipe de resgate e foi levado a um posto de saúde local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

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A principal suspeita é a companheira da vítima, identificada como Selma Soares Cordovi, que acabou detida e presa em flagrante. Segundo a Polícia Militar, uma faca, que teria sido utilizada na agressão foi apreendida no local do crime.

Até o momento, a motivação oficial do crime não foi esclarecida. Primeiras informações apontam que o ataque ocorreu após um desentendimento conjugal. O caso está sob apuração da Polícia Civil.

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Clube libera o jogador, e Neymar cede avião para traslado

Em comunicado oficial, o Santos lamentou a perda, manifestou solidariedade ao atleta e confirmou a liberação das atividades a partir da tarde desta segunda-feira (9). Em razão das circunstâncias trágicas, o Peixe não estabeleceu prazo para o retorno do atacante aos treinamentos.

Rony viaja ainda na noite desta segunda-feira (9) para o Pará. Companheiro de elenco, Neymar colocou sua aeronave particular à disposição para viabilizar o deslocamento do atacante e de seus familiares, com decolagem de São Paulo programada para as 20h (de Brasília).

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Em nota divulgada, Rony classificou o ocorrido como "uma das notícias mais difíceis da vida" e agradeceu ao clube e a Neymar pela postura solidária.

Nota do Santos

"O Santos Futebol Clube se solidariza com o atleta Rony e toda sua família neste momento de dor decorrente da morte de seu pai.

O jogador foi liberado na tarde desta segunda-feira para estar com seus familiares.

O Clube lamenta profundamente o ocorrido e se colocou à disposição para prestar qualquer auxílio."

Nota do Rony

"Hoje recebi uma das notícias mais difíceis da minha vida: o falecimento do meu pai.

Recebo esse momento com profunda tristeza e dor no coração, mas permaneço firme na fé, confiando que Deus é o nosso sustento e que Ele nos dará força para atravessar essa difícil caminhada.

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Quero expressar minha gratidão ao Santos Futebol Clube, à comissão técnica, especialmente ao professor Cuca, e a todos que demonstraram carinho, compreensão e solidariedade desde que receberam a notícia.

Meu agradecimento especial ao Neymar, pela generosidade e disponibilidade em oferecer seu avião para nos ajudar neste momento, possibilitando o deslocamento da minha família.

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Obrigado também a todos os amigos, familiares e pessoas que estão se manifestando em oração e oferecendo apoio a mim e à minha família.

Neste momento, meu desejo é estar ao lado dos meus familiares, honrar a memória do meu pai e encontrar forças para seguir em frente.

Sigo firmado na fé, porque sei que Deus está conosco mesmo nos momentos mais difíceis.

"O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido." (Salmos 34:18)

Que Deus conforte o nosso coração.

Rony"