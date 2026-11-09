Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Pai do atacante Rony, do Santos, é morto no interior do Pará

Crime aconteceu nesta segunda-feira (9); jogador foi liberado por tempo indeterminado e viaja ao estado com avião cedido por Neymar

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
09/11/2026 18:32
Favorite o Lance! no Google
Rony ao lado de seu pai.
Rony ao lado de seu pai - (Foto: divulgação / X / Santos FC)

O pai do atacante Rony, do Santos, morreu na tarde desta segunda-feira (9). Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 anos, foi assassinado a facadas no município de Terra Alta, no interior do Pará.

De acordo com relatos da imprensa paraense, a vítima foi atingida por um golpe na região do pescoço. Marigerson chegou a ser socorrido por uma equipe de resgate e foi levado a um posto de saúde local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

continua após a publicidade

A principal suspeita é a companheira da vítima, identificada como Selma Soares Cordovi, que acabou detida e presa em flagrante. Segundo a Polícia Militar, uma faca, que teria sido utilizada na agressão foi apreendida no local do crime.

Até o momento, a motivação oficial do crime não foi esclarecida. Primeiras informações apontam que o ataque ocorreu após um desentendimento conjugal. O caso está sob apuração da Polícia Civil.

continua após a publicidade

Clube libera o jogador, e Neymar cede avião para traslado

Em comunicado oficial, o Santos lamentou a perda, manifestou solidariedade ao atleta e confirmou a liberação das atividades a partir da tarde desta segunda-feira (9). Em razão das circunstâncias trágicas, o Peixe não estabeleceu prazo para o retorno do atacante aos treinamentos.

Rony viaja ainda na noite desta segunda-feira (9) para o Pará. Companheiro de elenco, Neymar colocou sua aeronave particular à disposição para viabilizar o deslocamento do atacante e de seus familiares, com decolagem de São Paulo programada para as 20h (de Brasília).

continua após a publicidade

Em nota divulgada, Rony classificou o ocorrido como "uma das notícias mais difíceis da vida" e agradeceu ao clube e a Neymar pela postura solidária.

Nota do Santos

"O Santos Futebol Clube se solidariza com o atleta Rony e toda sua família neste momento de dor decorrente da morte de seu pai.

O jogador foi liberado na tarde desta segunda-feira para estar com seus familiares.

O Clube lamenta profundamente o ocorrido e se colocou à disposição para prestar qualquer auxílio."

Nota do Rony

"Hoje recebi uma das notícias mais difíceis da minha vida: o falecimento do meu pai.

Recebo esse momento com profunda tristeza e dor no coração, mas permaneço firme na fé, confiando que Deus é o nosso sustento e que Ele nos dará força para atravessar essa difícil caminhada.

continua após a publicidade

Quero expressar minha gratidão ao Santos Futebol Clube, à comissão técnica, especialmente ao professor Cuca, e a todos que demonstraram carinho, compreensão e solidariedade desde que receberam a notícia.

Meu agradecimento especial ao Neymar, pela generosidade e disponibilidade em oferecer seu avião para nos ajudar neste momento, possibilitando o deslocamento da minha família.

continua após a publicidade

Obrigado também a todos os amigos, familiares e pessoas que estão se manifestando em oração e oferecendo apoio a mim e à minha família.

Neste momento, meu desejo é estar ao lado dos meus familiares, honrar a memória do meu pai e encontrar forças para seguir em frente.

Sigo firmado na fé, porque sei que Deus está conosco mesmo nos momentos mais difíceis.

"O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido." (Salmos 34:18)

Que Deus conforte o nosso coração.

Rony"

Nota oficial do Rony
Nota oficial do Rony - (Foto: divulgação)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Cleber Xavier, treinador, casaco com emblema da Venezuela (FVF), cercado por La Vinotinto e Copa do Mundo 2030.

Futebol Internacional

Ex-auxiliar de Tite, Cléber Xavier explica projeto para levar Venezuela à Copa do Mundo

Há 4 horas
Elenco do Santos reunido

Santos

Com Palmeiras e Grêmio na final, entenda como o Santos ganha força por vaga na Libertadores

Há 7 horas
Técnico Cuca durante treinamento no CT Rei Pelé.

Santos

Veja quem pode voltar, lesões e desfalques do Santos para a reta final da temporada

Há 13 horas
Neymar celebrando um gol na Vila Belmiro

Santos

Neymar vai renovar? Pai do craque abre o jogo e diz que primeiro precisa 'deixá-lo feliz'

Há 1 dia
Chegada da seleção brasileira a Calcuta: atletas com malas e mochilas, vestindo casacos azuis com o escudo do Brasil.

Santos

Elogiado por Ancelotti, Bontempo se apresenta e inicia sua segunda passagem pela Seleção

Há 1 dia
Neymar e Gabigol juntos no Santos

Santos

Gabigol elogia união do elenco, exalta Neymar e Coutinho e diz: 'Grupo fenomenal'

Há 1 dia
Mais LANCE!
Neymar pai ao lado do presidente do Santos Marcelo Teixeira - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos paga dívidas atrasadas com o elenco após Neymar Pai assumir como CEO do clube

Barreal lamenta chance perdida durante partida do Santos na atual temporada

Barreal confirma que não joga mais nesta temporada após sofrer lesão

Técnico do Paraguai, Gustavo Alfaro, comandando treino na última Data Fifa

Seleção do Paraguai é convocada com jogadores de Santos, Palmeiras, São Paulo e Grêmio

Dois homens posam com figura cartoon gigante; um segura caixa com caricatura, cartaz e cadeira de gamer ao fundo.

Neymar Jr. ganha boneco inspirado em personagem de animação

Gabigol com a camisa do Corinthians

Gabigol explica polêmica com camisa do Corinthians e revela bastidor

Bandeira do Santos

Entenda o cenário das chapas e dos pré-candidatos à presidência do Santos

O primeiro jogo da rodada está marcado para as 19:30h (horário de Brasília)(Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

Brasileirão: CBF divulga datas e horários das duas últimas rodadas; veja

Neymar Pai, novo CEO do Santos, apertando a mão do presidente do clube Marcelo Teixeira - (Foto: Matheus Belo/Santos FC)

Neymar Pai explica acerto como CEO e mira planejamento: 'Ajudar o Santos'

Neymar Pai, novo CEO do Santos, apertando a mão do presidente do clube Marcelo Teixeira

Neymar Pai é o novo CEO do Santos; confira os detalhes

Marcos Leonardo em ação pelo Ajax

Ex-Santos faz golaço por gigante europeu em goleada

Kaio Jorge comemora gol no Morumbis

Santos ou Cruzeiro? Gabigol abre o jogo sobre futuro e relembra investida do Palmeiras

Gabigol beijando o símbolo do Santos

Gabigol se declara ao Santos, fala sobre parceria com Neymar e deixa futuro em aberto

Jogadores da categoria de base do Santos

CT do Santos em São Paulo? Clube e prefeitura mantêm diálogo para novo espaço da base