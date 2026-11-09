Pai do atacante Rony, do Santos, é morto no interior do Pará
Crime aconteceu nesta segunda-feira (9); jogador foi liberado por tempo indeterminado e viaja ao estado com avião cedido por Neymar
O pai do atacante Rony, do Santos, morreu na tarde desta segunda-feira (9). Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 anos, foi assassinado a facadas no município de Terra Alta, no interior do Pará.
De acordo com relatos da imprensa paraense, a vítima foi atingida por um golpe na região do pescoço. Marigerson chegou a ser socorrido por uma equipe de resgate e foi levado a um posto de saúde local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.
A principal suspeita é a companheira da vítima, identificada como Selma Soares Cordovi, que acabou detida e presa em flagrante. Segundo a Polícia Militar, uma faca, que teria sido utilizada na agressão foi apreendida no local do crime.
Até o momento, a motivação oficial do crime não foi esclarecida. Primeiras informações apontam que o ataque ocorreu após um desentendimento conjugal. O caso está sob apuração da Polícia Civil.
Clube libera o jogador, e Neymar cede avião para traslado
Em comunicado oficial, o Santos lamentou a perda, manifestou solidariedade ao atleta e confirmou a liberação das atividades a partir da tarde desta segunda-feira (9). Em razão das circunstâncias trágicas, o Peixe não estabeleceu prazo para o retorno do atacante aos treinamentos.
Rony viaja ainda na noite desta segunda-feira (9) para o Pará. Companheiro de elenco, Neymar colocou sua aeronave particular à disposição para viabilizar o deslocamento do atacante e de seus familiares, com decolagem de São Paulo programada para as 20h (de Brasília).
Em nota divulgada, Rony classificou o ocorrido como "uma das notícias mais difíceis da vida" e agradeceu ao clube e a Neymar pela postura solidária.
Nota do Santos
"O Santos Futebol Clube se solidariza com o atleta Rony e toda sua família neste momento de dor decorrente da morte de seu pai.
O jogador foi liberado na tarde desta segunda-feira para estar com seus familiares.
O Clube lamenta profundamente o ocorrido e se colocou à disposição para prestar qualquer auxílio."
Nota do Rony
"Hoje recebi uma das notícias mais difíceis da minha vida: o falecimento do meu pai.
Recebo esse momento com profunda tristeza e dor no coração, mas permaneço firme na fé, confiando que Deus é o nosso sustento e que Ele nos dará força para atravessar essa difícil caminhada.
Quero expressar minha gratidão ao Santos Futebol Clube, à comissão técnica, especialmente ao professor Cuca, e a todos que demonstraram carinho, compreensão e solidariedade desde que receberam a notícia.
Meu agradecimento especial ao Neymar, pela generosidade e disponibilidade em oferecer seu avião para nos ajudar neste momento, possibilitando o deslocamento da minha família.
Obrigado também a todos os amigos, familiares e pessoas que estão se manifestando em oração e oferecendo apoio a mim e à minha família.
Neste momento, meu desejo é estar ao lado dos meus familiares, honrar a memória do meu pai e encontrar forças para seguir em frente.
Sigo firmado na fé, porque sei que Deus está conosco mesmo nos momentos mais difíceis.
"O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido." (Salmos 34:18)
Que Deus conforte o nosso coração.
Rony"
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