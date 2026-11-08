Abel Ferreira cobra arbitragem após lance de Thiago Mendes: 'Perdi Libertadores assim'

O técnico Abel Ferreira voltou a questionar a arbitragem após a classificação do Palmeiras para a final da Copa do Brasil, conquistada nos pênaltis diante do Vasco, neste domingo (08), em São Januário. O treinador português cobrou da imprensa a mesma repercussão dada a outros lances polêmicos, ao comentar a não expulsão de Thiago Mendes.

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Durante a entrevista coletiva, Abel Ferreira comparou o episódio com um lance envolvendo Alexander Barboza e relembrou a derrota do Palmeiras para o Flamengo, na Libertadores, quando pediu a expulsão do volante Erick Pulgar.

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— Eu fiz quase uma promessa de que não ia falar da arbitragem, mas quero ver se a imprensa vai repercutir a imagem do Arias. Quero ver se a imprensa vai repercutir igual repercutiu o lance do Barboza em nossa casa. Só isso que eu quero ver. Vocês vão dar a mesma atenção ao árbitro? Eu já perdi uma Libertadores em um lance semelhante. O árbitro fez o trabalho dele, acertou e errou lances com todos — disse Abel Ferreira.

Abel Ferreira analisa classificação do Palmeiras

Além das reclamações sobre a arbitragem, o treinador avaliou as dificuldades enfrentadas pela equipe em São Januário. Abel Ferreira destacou as condições do gramado, o menor tempo de preparação em relação ao adversário e as oportunidades desperdiçadas no primeiro confronto.

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— Além do grande adversário, as condições do gramado, em função daquilo, o peso, o fato de o adversário ter mais um dia que o Palmeiras, enquanto nós tivemos dois dias para preparar, o adversário teve três. Como eu posso dizer? Eu acho que essa eliminatória poderia ser definida com as chances que tivemos na ida. Ou pela falta de eficácia. Nós deveríamos ter chegado aqui com uma vantagem maior — comentou.

— Nos primeiros 20 minutos, o Palmeiras entrou bem, criou a primeira oportunidade com Giay, a segunda com Flaco. O futebol tem dessas coisas. Do lado contrário, tem uma equipe qualificada, com experientes e bem treinada. Depois, o jogo ficou equilibrado. O jogo foi muito de duelos, muito físico. Na segunda parte, entramos na mesma toada. Entramos mais fortes que nosso adversário, que depois arriscou. Nós conseguimos controlar e conseguiram fazer gol em bola parada. Meus jogadores sabem que precisam rezar para a bola bater, e não virar de costas para a bola. São detalhes que precisamos corrigir — seguiu.

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O treinador também comentou a atuação do goleiro Carlos Miguel, que teve participação importante na disputa de pênaltis. Abel Ferreira ressaltou a necessidade de o jogador lidar com as críticas e explicou que a comissão técnica possui um planejamento específico para as cobranças.

— Mais uma vez, decisão nos pênaltis. Sorte que não tivemos nessas bolas que bateram no poste, acabamos tendo nos pênaltis. Temos um protocolo de pênaltis. O mais importante é que nosso goleiro, Carlos Miguel, criticado, que tantas vezes o seguramos. É preciso ter personalidade, saber aprender a lidar com os erros. E não olhar para ele de forma negativa, e sim olhar como algo de crescimento. Também existe estratégia para nosso goleiro. Não estava previsto o lateral bater, não gosto de lateral-direito da minha equipe batendo (risos) — completou.

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Abel Ferreira durante Vasco x Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Quando será a final da Copa do Brasil?

A decisão está marcada para domingo, 6 de dezembro de 2026, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A CBF ainda não divulgou o horário da partida.

Data: 6 de dezembro de 2026

6 de dezembro de 2026 Dia: domingo

domingo Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF) Horário: ainda não confirmado

ainda não confirmado Formato: jogo único

Onde será disputada a final?

A Arena Mané Garrincha, na capital federal, será palco da primeira final em jogo único da história da Copa do Brasil. Até a edição de 2025, o título era decidido em confrontos de ida e volta.

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A mudança no formato foi anunciada pela CBF e passa a valer a partir de 2026. A decisão em Brasília encerra o calendário nacional do futebol brasileiro.

Quem disputa a final da Copa do Brasil 2026?

Palmeiras e Grêmio vão se enfrentar pelo título. O time paulista eliminou o Vasco, enquanto a equipe gaúcha deixou o Atlético-MG pelo caminho. O confronto também coloca frente a frente dois clubes que já conquistaram a competição.

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O Grêmio tem cinco títulos, enquanto o Palmeiras levantou a taça em quatro oportunidades. As duas equipes, no entanto, vivem momentos opostos na temporada. Enquanto os gaúchos brigam para não serem rebaixados, os paulistas estão na final da Libertadores e brigam pelo título do Brasileirão.