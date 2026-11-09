Romarinho, filho de Romário, é eleito presidente de clube carioca
Ex-jogador foi eleito com 75 votos e vai substituir o pai na presidência
Romarinho, filho do ex-atacante Romário, foi eleito presidente do America nesta segunda-feira (9), em votação realizada na sede do Tijuca Tênis Clube, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Aos 33 anos, o ex-jogador vai suceder o pai no comando da instituição, cargo que será assumido oficialmente em 4 de janeiro de 2027.
➡️Simule as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro
A eleição contou com a participação de 77 eleitores. Romarinho recebeu 75 votos, enquanto os outros dois foram nulos. Como não houve outros candidatos, o filho do Baixinho foi eleito sem concorrência.
A nova gestão terá como um dos principais objetivos dar continuidade ao projeto iniciado por Romário, que assumiu a presidência em 2024. Entre as prioridades estão a criação de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), a redução das dívidas e a busca por uma nova sede.
➡️Chances no Brasileirão: Fluminense e Cruzeiro próximos da vaga na Libertadores; Flamengo amplia vantagem pela taça
Além dos planos administrativos, o novo presidente pretende trabalhar pelo retorno da equipe à elite do Campeonato Carioca, buscar a contratação de um jogador de impacto e recuperar modalidades esportivas que deixaram de ser mantidas nos últimos anos.
Romarinho também já participava da vida política da instituição, com presença em reuniões dos conselhos e discussões sobre a possível transformação do clube em SAF.
Durante o discurso antes da votação, o ex-atacante brincou com o nervosismo de falar diante dos associados e comparou a situação à cobrança de um pênalti. Em seguida, destacou que está preparado para os desafios da nova função.
— Sei que sou jovem e que vou ouvir crítica, mas vou fazer como sempre fiz, responder em campo — declarou.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Romário se emociona com eleição do filho
Presente no evento, Romário acompanhou o discurso do filho e se emocionou em diferentes momentos. O ex-atacante também garantiu que pretende participar ativamente da nova administração e demonstrou orgulho pela decisão de Romarinho de seguir o legado familiar.
— Meu avô era americano, meu pai era americano, eu sou americano e ele vestiu a camisa do America e descobriu o que é ser America na família. Ele quer seguir esse legado e é um sonho. Vou dar a maior força possível — afirmou.
O Baixinho também avaliou o trabalho realizado durante sua gestão e reconheceu que não conseguiu levar a equipe de volta à primeira divisão do Campeonato Carioca. Apesar disso, destacou o retorno do clube a uma competição nacional, na Série D, e demonstrou confiança no mandato do filho.
— A gente conseguiu levar o America de volta a um campeonato nacional, na Série D. Em relação a títulos, queria fazer o America voltar ao Campeonato Carioca na primeira divisão, isso eu não consegui. Mas acredito que, nos próximos quatro anos de mandato, ele vai ter um Romário bem participativo — completou.
Tudo sobre
Fora de Campo
Torcida do Cruzeiro reage à proposta de clube europeu por Arroyo: 'Duvido'Há 30 minutos
Fora de Campo
Facincani é sincero sobre Abel Ferreira após classificação: 'Todo mundo sabe'Há 1 hora
Santos
Pai do atacante Rony, do Santos, é morto no interior do ParáHá 2 horas
Fora de Campo
Torcida do Corinthians reage à punição de Yuri Alberto: 'Não vai'Há 2 horas
Futebol Internacional
Gandula comemora expulsão de jogador que o agrediu no Canadá; vejaHá 3 horas
Fora de Campo
Neto defende Abel Ferreira na Seleção e dispara sobre Ancelotti: 'Uma mentira'Há 4 horas
Mais LANCE!