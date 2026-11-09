Romarinho, filho de Romário, é eleito presidente de clube carioca

Romarinho, filho do ex-atacante Romário, foi eleito presidente do America nesta segunda-feira (9), em votação realizada na sede do Tijuca Tênis Clube, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Aos 33 anos, o ex-jogador vai suceder o pai no comando da instituição, cargo que será assumido oficialmente em 4 de janeiro de 2027.

➡️Simule as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro

A eleição contou com a participação de 77 eleitores. Romarinho recebeu 75 votos, enquanto os outros dois foram nulos. Como não houve outros candidatos, o filho do Baixinho foi eleito sem concorrência.

continua após a publicidade

A nova gestão terá como um dos principais objetivos dar continuidade ao projeto iniciado por Romário, que assumiu a presidência em 2024. Entre as prioridades estão a criação de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), a redução das dívidas e a busca por uma nova sede.

➡️Chances no Brasileirão: Fluminense e Cruzeiro próximos da vaga na Libertadores; Flamengo amplia vantagem pela taça

Romarinho anuncia aposentadoria (Foto: Divulgação: Wandré Silva/America FC)

Além dos planos administrativos, o novo presidente pretende trabalhar pelo retorno da equipe à elite do Campeonato Carioca, buscar a contratação de um jogador de impacto e recuperar modalidades esportivas que deixaram de ser mantidas nos últimos anos.

continua após a publicidade

Romarinho também já participava da vida política da instituição, com presença em reuniões dos conselhos e discussões sobre a possível transformação do clube em SAF.

Durante o discurso antes da votação, o ex-atacante brincou com o nervosismo de falar diante dos associados e comparou a situação à cobrança de um pênalti. Em seguida, destacou que está preparado para os desafios da nova função.

continua após a publicidade

— Sei que sou jovem e que vou ouvir crítica, mas vou fazer como sempre fiz, responder em campo — declarou.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Romário se emociona com eleição do filho

Presente no evento, Romário acompanhou o discurso do filho e se emocionou em diferentes momentos. O ex-atacante também garantiu que pretende participar ativamente da nova administração e demonstrou orgulho pela decisão de Romarinho de seguir o legado familiar.

— Meu avô era americano, meu pai era americano, eu sou americano e ele vestiu a camisa do America e descobriu o que é ser America na família. Ele quer seguir esse legado e é um sonho. Vou dar a maior força possível — afirmou.

continua após a publicidade

Romarinho em campo pelo America (Foto: Divulgação)

O Baixinho também avaliou o trabalho realizado durante sua gestão e reconheceu que não conseguiu levar a equipe de volta à primeira divisão do Campeonato Carioca. Apesar disso, destacou o retorno do clube a uma competição nacional, na Série D, e demonstrou confiança no mandato do filho.

— A gente conseguiu levar o America de volta a um campeonato nacional, na Série D. Em relação a títulos, queria fazer o America voltar ao Campeonato Carioca na primeira divisão, isso eu não consegui. Mas acredito que, nos próximos quatro anos de mandato, ele vai ter um Romário bem participativo — completou.