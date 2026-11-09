O Cuiabá alcançou o topo do ranking unificado entre os 40 clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro de 2026 na utilização de atletas formados em suas categorias de base. De acordo com o levantamento, realizado até a 33ª rodada da Série A e a 35ª da Série B, os pratas da casa responderam por 24,54% dos minutos disputados pela equipe no torneio nacional.

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Ao todo, oito jogadores nascidos entre 2003 e 2009, com passagens pelo Sub-17 ou Sub-20 do clube, acumularam 8.497 minutos em ação no time profissional.

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Além da minutagem expressiva, o trabalho de formação do Dourado colheu frutos em âmbito nacional. O clube mato-grossense destacou-se como o único representante da Série B a ter dois atletas chamados para defender a Seleção Brasileira na temporada de 2026: o meia Lorenzo, convocado para a equipe Sub-20, e o atacante Aiyran, chamado para a categoria Sub-17.

A estrutura do projeto de base atende cerca de 182 jovens atletas, que contam com o suporte de 88 profissionais de saúde, desempenho e assistência social, incluindo comissões técnicas, nutricionistas e psicólogos. Entre as iniciativas pedagógicas, destaca-se a criação da Biblioteca Dourado, voltada ao incentivo à leitura e à formação pessoal dos jovens. A coordenação do departamento está a cargo de profissionais experientes do mercado, como Rodrigo Jordão, além de Eduardo Guadagnucci e Alexandre Lemos.

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Lorenzo foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 (Foto: Divulgação/Cuiabá)

Planejamento estratégico e visão de futuro

A integração entre a formação acadêmica e o elenco principal faz parte da diretriz da gestão do presidente Cristiano Dresch, visando ao desenvolvimento gradual e sustentável dos atletas:

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— A base é um investimento estratégico para o futuro do Cuiabá. Estamos construindo um trabalho com profissionais experientes, planejamento e integração com a equipe principal. O objetivo é oferecer aos nossos jovens as condições para evoluir e conquistar espaço no profissional no momento certo. Ver atletas como Lorenzo e Aiyran convocados para a Seleção mostra que estamos no caminho certo — afirma o presidente Cristiano Dresch.