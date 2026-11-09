Mauro Cezar aponta favorecido por arbitragem em Vasco x Palmeiras
Jornalista afirmou que arbitragem teve impacto na classificação Alviverde
O Vasco foi eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil na noite deste domingo (8). Durante o programa Posse de Bola, do UOL, Mauro Cezar, comentarista esportivo, criticou a atuação da arbitragem nos 180 minutos disputados pelas equipes.
De acordo com o jornalista, a arbitragem teve forte participação no resultado, impactando diretamente na eliminação Cruz-Maltina. Mauro apontou que a arbitragem foi muito "caseira" em várias decisões durante os dois jogos pela Copa do Brasil.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
Mauro Cezar aponta erro de arbitragem em Vasco x Palmeiras
Para Mauro Cezar, os jogos de ida e volta contaram com alguns erros de decisão, partindo diretamente do árbitro do confronto.:
— O Vasco pode reclamar de dois lances: a não marcação de um pênalti e uma expulsão rigorosa, que nem falta foi, do Saldivia, que ainda ficou fora do jogo seguinte. Então, na balança, o Vasco foi mais prejudicado do que o Palmeiras. Houve pênalti em São Paulo, o Saldivia não fez falta no Vitor Roque, foi uma disputa de bola normal. Ele erra, o Vitor Roque é muito bom nesse tipo de jogada, toma a frente, mas também se joga com frequência. Ele vai perder a disputa e cai. O árbitro deu o segundo amarelo e expulsou o zagueiro do Vasco. Ali já comprometeu o final do jogo — argumentou.
Para concluir, o jornalista afirmou que suspeita de uma possível "orientação" para que a arbitragem favoreça as equipes mandantes nos jogos:
— Como eu falei há pouco, a arbitragem é caseira. Isso não é elogio, nenhuma crítica, uma constatação. Parece até uma orientação — acrescentou Mauro.
Disputa de pênaltis pela semifinal da Copa do Brasil
➡️Esposa de craque do Vasco revela ameaça de morte após eliminação
Cinco cobranças para cada lado não bastaram para definir o classificado: a série terminou empatada em 4 a 4 e seguiu para as batidas alternadas. Gómez foi o sexto a cobrar pelo Vasco. Antes dele, tinham ido à bola Lescano, Thiago Mendes, Sosa, Colidio e Puma Rodríguez. Ficaram de fora da lista de batedores Robert Renan, Brenner, David, Lucas Piton e o goleiro Léo Jardim.
A cobrança do camisa do Vasco foi defendida por Carlos Miguel, e o Palmeiras confirmou a vaga na final. O Cruz-Maltino havia vencido por 2 a 1 em São Januário, mas o 1 a 0 do Verdão na ida deixou o agregado empatado.
Fora de Campo
Jornalista destaca mérito de Abel após classificação do PalmeirasHá 1 minuto
Futebol Internacional
Futuro de Musiala no Bayern entra em xeque após diagnósticoHá 1 hora
Fora de Campo
Atitude de Jhon Arias em Vasco x Palmeiras chama atençãoHá 2 horas
Fora de Campo
Esposa de craque do Vasco revela ameaça de morte após eliminaçãoHá 3 horas
Fora de Campo
Estrangeiros reagem à atuação de Estevão em derrota: 'Não há'Há 4 horas
Fora de Campo
Filipe Luís vira assunto no exterior após tomar empate: 'Não é'Há 5 horas
Mais LANCE!