O Vasco foi eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil na noite deste domingo (8). Durante o programa De Primeira, do UOL, o comentarista de futebol, PVC, destacou o ponto fraco de Carlos Miguel, herói da classificação Alviverde no Rio da Janeiro.

Para o jornalista, o goleiro tem grande potencial para se tornar um grande goleiro da história do Palmeiras, no entanto, tem alguns pontos importantes a evoluir.

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Herói do Palmeiras na classificação precisa melhorar?

De acordo com PVC, Carlos Miguel passou por um momento ruim no Palmeiras, mas conseguiu se recuperar. Mesmo assim, o goleiro ainda tem pontos a evoluir e, de acordo com o comentarista, são fatores cruciais para sua evolução:

- O Carlos Miguel ainda é um goleiro inseguro em saída de jogo, saída de gol pelo alto, apesar dos 2 metros e 4 centímetros. É uma coisa que ele precisa trabalhar para evoluir. Ontem ele saiu muito mal numa bola cruzada do Vasco. Por baixo também. Então tem coisas que ele precisa evoluir. Ele tem 28 anos de idade. Ele pode ser o goleiro titular do Palmeiras por 10 anos. Agora, ele conseguiu o quê? De um período de crise pós-Copa do Mundo, ele transformou o período dele num período de heroísmo - afirmou PVC.

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Posteriormente, o jornalista ainda relembrou de uma situação em que criticou duramente o goleiro Alviverde. Para exaltar o momento em alta de Carlos Miguel, PVC, comparou uma situação semelhante vivida por Taffarel:

- No dia seguinte a este comentário que eu fiz, que foi duro com ele, eu escrevi que o Carlos Miguel podia, como vários outros goleiros da história, inverter a sua própria história. Por exemplo, vamos pegar o Taffarel. Se você levar em consideração o Taffarel tomando aquele peru, o Taffarel nunca ia ser o goleiro da Copa do Mundo em 94. Mas o que o Taffarel fez? O Taffarel virou o Taffarel. E é o que o Carlos Miguel está fazendo - concluiu o comentarista.

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Carlos Miguel foi considerado herói do Palmeiras na classificação contra o Vasco (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

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Cinco cobranças para cada lado não bastaram para definir o classificado: a série terminou empatada em 4 a 4 e seguiu para as batidas alternadas. Gómez foi o sexto a cobrar pelo Vasco. Antes dele, tinham ido à bola Lescano, Thiago Mendes, Sosa, Colidio e Puma Rodríguez. Ficaram de fora da lista de batedores Robert Renan, Brenner, David, Lucas Piton e o goleiro Léo Jardim.

A cobrança do camisa do Vasco foi defendida por Carlos Miguel, e o Palmeiras confirmou a vaga na final. O Cruz-Maltino havia vencido por 2 a 1 em São Januário, mas o 1 a 0 do Verdão na ida deixou o agregado empatado.