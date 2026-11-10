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Bortoleto convida Ana Castela para passeio após o GP de São Paulo

Piloto da Fórmula 1 e cantora curtem volta de alta velocidade em carro esportivo nesta segunda-feira (9)

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 06:05
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Ana Castela e Gabriel Bortoleto posam com capacetes amarelos, diante de carro amarelo no F1 em Interlagos.
Ana Castela posa para foto ao lado do piloto Gabriel Bortoleto (Foto: Divulgação)

Encerrados os compromissos profissionais em mais uma etapa da Fórmula 1, Gabriel Bortoleto aproveitou as pistas de São Paulo com uma companhia diferente nesta segunda-feira (9). O piloto brasileiro da Audi convidou a cantora Ana Castela para um passeio especial em um carro esportivo. Os registros do encontro foram compartilhados pela "Boiadeira" nas redes sociais.

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No vídeo divulgado pela artista, ela aparece no veículo em alta velocidade, comentando o passeio de forma bem-humorada. Em certo momento, a cantora fala sobre a força no pescoço que o automobilismo de elite exige aos praticantes.

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— Por que você não se mexe? — pergunta Ana Castela, sobre a postura imóvel de Bortoleto durante o percurso.

Ao final do encontro, a "Boiadeira" deixa o carro e afirma: "Agora é a minha vez, tá?", despertando uma reação surpresa de Bortoleto com a brincadeira.

Ana Castela em Interlagos, F1, com capacete amarelo e camiseta gráfica, sorrindo ao microfone.
Ana Castela participa de ação após o GP de Fórmula 1 (Foto: Divulgação)

No último domingo (8), Ana Castela emocionou o público presente no Autódromo de Interlagos ao interpretar o Hino Nacional Brasileiro na abertura da 20ª etapa da temporada. Acompanhada pelo violão e pelo som do berrante, a artista levou elementos da música sertaneja a um dos maiores eventos do automobilismo mundial. A apresentação marcou sua estreia no Grande Prêmio de São Paulo.

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Bortoleto é 16º em Interlagos

Gabriel Bortoleto deixou o GP de São Paulo com um resultado pouco expressivo, mas com uma impressão positiva sobre o desempenho da Audi. Mesmo terminando apenas na 16ª colocação, o brasileiro encontrou um ritmo competitivo em diferentes momentos da corrida em Interlagos.

Em 14º lugar no campeonato de pilotos, Bortoleto soma os mesmos 14 pontos do parceiro de equipe, Nico Hulkenberg, que ficou em 10º em São Paulo. A dupla volta à ação em Las Vegas, nos Estados Unidos, entre os dias 20 e 22 de novembro.

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