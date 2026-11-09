Torcida do Corinthians reage à punição de Yuri Alberto: 'Não vai'
Atacante recebeu dois jogos de gancho após expulsão contra o São Paulo
A suspensão de Yuri Alberto pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) gerou repercussão entre torcedores do Corinthians. O atacante recebeu dois jogos de gancho após ser julgado pela expulsão no clássico contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, e ficará fora dos compromissos diante de Botafogo e Atlético-MG. Nas redes sociais, a decisão provocou manifestações da Fiel, que reagiu à ausência do camisa 9.
➡️ Corinthians se pronuncia após Yuri Alberto ser suspenso pelo STJD
Veja a repercussão:
O Corinthians, por sua vez, anunciou nesta segunda-feira (9) que pretende recorrer da punição. O clube aguarda a disponibilização da decisão fundamentada pelo tribunal para contestar a suspensão aplicada com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), referente a condutas contrárias à disciplina ou à ética desportiva.
— O Sport Club Corinthians Paulista comunica que aguarda a disponibilização da decisão fundamentada do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) referente à punição de dois jogos aplicada ao atleta Yuri Alberto. Assim que tiver acesso à decisão, o Clube apresentará recurso buscando o afastamento da suspensão quanto à penalidade aplicada com base no artigo 258, referente à conduta contrária à ética desportiva — informou o clube em nota oficial.
Entenda a punição de Yuri Alberto
Yuri Alberto foi denunciado em dois artigos do CBJD. O primeiro, de número 254, trata da prática de jogada violenta. Já o artigo 258 aborda atitudes contrárias à disciplina ou à ética desportiva.
Durante o julgamento, a defesa do Corinthians argumentou que o atacante não teve a intenção de atingir Ferreirinha, do São Paulo, e pediu a aplicação da pena mínima de uma partida pela expulsão. O pedido foi aceito pelos auditores.
No entanto, o camisa 9 recebeu mais um jogo de suspensão pelo chute na bandeirinha de escanteio após receber o cartão vermelho. Por entenderem que a atitude contrariou a ética desportiva, os auditores aplicaram outra punição, totalizando dois jogos de afastamento.
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Quando Yuri Alberto volta a jogar pelo Corinthians?
Caso a punição seja mantida, Yuri Alberto desfalcará o Corinthians contra Botafogo, no dia 18 de novembro, na Neo Química Arena, e Atlético-MG, em 22 de novembro, na Arena MRV. Os dois compromissos são válidos pelo Brasileirão.
O Timão ainda terá pela frente Grêmio e Remo nas rodadas finais da competição. Enquanto aguarda o resultado do recurso, o clube tenta contar com o atacante para a sequência da disputa nacional.
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