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Gandula comemora expulsão de jogador que o agrediu no Canadá; veja

Lance aconteceu na Canadian Premier League

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 17:37
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Torcedor de moletom rosa de costas, braços ergados, em arena durante playoffs, Calgary vs Montreal, 2-0 aos 99:00.
Após sofrer agressão, gandula celebrou a expulsão do jogador na Liga Canadense (Foto: Reprodução)

A classificação do Cavalry FC para a final da Canadian Premier League, a liga profissional de futebol do Canadá, ficou marcada por um episódio incomum nos minutos finais da partida. Durante o triunfo por 2 a 0 sobre o FC Supra du Québec, no último sábado (7), em duelo válido pela semifinal do torneio, o atleta Alessandro Biello, da equipe visitante, recebeu o cartão vermelho direto nos acréscimos ao agredir um gandula.

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O destaque do lance, contudo, esteve na reação do garoto, que vibrou com a punição ao lado dos torcedores locais.

Veja o momento:

Jogadores do Cavalry FC (Canadá) comemoram gol, torcida animada ao fundo.
Cavalry venceu o o FC Supra du Québec por 2 a 0 (Foto: Reprodução/@CPLsoccer/X)

Detalhes da confusão

Derrotado no jogo de ida por 2 a 1, o Cavalry necessitava da vitória sob seus domínios para avançar na competição. Com a vantagem de 2 a 0 já estabelecida (3 a 2 no placar agregado), a equipe da casa administrava o resultado no tempo suplementar da etapa final quando o tumulto começou.

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Inconformado com a demora na devolução da bola, Alessandro Biello retirou a bola das mãos do gandula e, em seguida, empurrou o jovem. A atitude do atleta provocou reação imediata dos jogadores do Cavalry FC, que saíram em defesa do garoto.

Após consulta ao árbitro de vídeo (VAR), o juiz expulsou Biello de campo. Assim que o cartão vermelho foi exibido, o gandula comemorou com saltos e gestos direcionados à arquibancada, conduzindo a celebração da torcida local com o afastamento do adversário.

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Com a vaga assegurada, o Cavalry FC volta as atenções para a decisão do campeonato nacional. O confronto decisivo ocorrerá diante do Atlético Ottawa, em jogo único agendado para o dia 21 de novembro de 2026, em Calgary. O duelo será uma reedição da final da temporada passada, ocasião em que o Cavalry FC foi superado pelo mesmo adversário em Ottawa.

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