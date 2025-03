Com herói improvável, Portugal vira sobre a Dinamarca e avança na Liga das Nações

Em jogo eletrizante, Portugal venceu a Dinamarca por 5 a 2, neste domingo (23), pelo jogo de volta das quartas de final da Nations League, e se classificou às semifinais. Andersen (contra), Cristiano Ronaldo, Trincão, duas vezes, e Gonçalo Ramos fizeram os gols da virada portuguesa no Estádio José Alvalade, em Lisboa. Kristensen e Eriksen marcaram para os dinamarqueses. Agora, a Seleção das Quinas encara a Alemanha na próxima fase.

Como foi a partida?

Nos primeiros momentos da partida, Portugal ficou com a bola enquanto a Dinamarca apenas se defendia. Precisando do resultado após perder o primeiro confronto por 1 a 0, os donos da casa saíram para o jogo e tiveram a oportunidade de abrir o placar logo aos cinco minutos. Cristiano Ronaldo foi puxado por Dorgu e o pênalti foi marcado. Apesar da expectativa, o capitão bateu mal e parou na defesa de Schmeichel.



Mesmo com o balde de água fria, os portugueses seguiram pressionando, até que aos 37 do primeiro tempo, Bruno Fernandes cobrou escanteio na segunda trave, e Andersen, zagueiro da Dinamarca, subiu sozinho para cortar e cabecear contra seu próprio gol. Portugal abre o placar em Lisboa para explodir a torcida da casa.

A esperança portuguesa sofreu um contratempo. Logo aos 10 minutos, escanteio cobrado na segunda trave para Kristensen subir livre e cabecear no canto direito de Diogo Costa. Assim, a Dinamarca voltou à vantagem. Mas, a estrela brilhou para acalmar os ânimos. Aos 26 minutos, Bruno Fernandes chutou forte de fora da área, a bola bateu na trave, e Cristiano Ronaldo pegou o rebote, batendo no alto do gol de Schmeichel.

No momento, a partida se encaminharia para a prorrogação, mas Eriksen trouxe mais emoção para o duelo decisivo. Rúben Dias errou o passe, Biereth cortou e a bola sobrou para Dorgu. O lateral invadiu a área e passou para o camisa 10 dinamarquês. Sem goleiro, o craque estufou as redes para fazer o segundo e empatar a partida.

Quando todos acharam que estaria acabado, Trincão ressuscitou Portugal aos 40 minutos da segunda etapa. O atacante bateu da meia-lua e fez um golaço para levar as quartas de final para a prorrogação. Mas, sua participação não parou por aí. Em menos de um minuto do tempo extra, o ex-Barcelona pegou o rebote do goleiro e, de canhota, bateu cruzado para colocar Portugal com um pé nas semifinais.

A vaga foi confirmada aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação, quando Gonçalo Ramos finalizou de dentro da área e marcou o quinto gol português. Com um agregado de 5 a 2, a equipe colocou os dois pés na próxima fase para o delírio da torcida, que terminou gritando 'olé' no Alvalade.

Agora, a equipe comandada por Roberto Martínez encara a Alemanha, que eliminou a Itália por 5 a 4, no agregado, neste domingo (23). As semifinais acontecem entre os dias 4 e 5 de junho, ainda sem horários e locais definidos.

✅ FICHA TÉCNICA

PORTUGAL 5 X 2 DINAMARCA

JOGO DE VOLTA - QUARTAS DE FINAL - LIGA DAS NAÇÕES

📆 Data e horário: domingo, 23 de março de 2025, às 16h45 (de Brasília);

📍 Local: Estádio José Alvalade, Lisboa, Portugal

🥅 Gol: Andersen (37'/1ºT), Kristensen (10'/2ºT), Cristiano Ronaldo (26'/2ºT), Eriksen (30'/2ºT), Trincão (40'/2ºT), Trincão (1'/1ºT PRO), Gonçalo Ramos (9'/2ºT PRO)

🟨 Cartões amarelos: Eriksen (Dinamarca), Rúben Dias (Portugal), Nörgaard (Dinamarca), Diogo Jota (Portugal), Andersen (Dinamarca), Vestergaard (Dinamarca)

PORTUGAL (Técnico: Roberto Martínez)

Diogo Costa; Diogo Dalot (Semedo), Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha (Rúben Neves) e João Mendes; Bruno Fernandes e Rafael Leão (Diogo Jota), Francisco Conceição (Trincão); Cristiano Ronaldo (Gonçalo Ramos)

DINAMARCA (Técnico: Brian Riemer)

Schmeichel; Kristensen, Andersen, Vestergaard, Maehle; Hjulmand, Norgaard (Froholdt); Isaksen (Kristiansen), Eriksen (Frendrup), Lindstrom (Skov Olsen); Hojlund (Biereth)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovênia)

🖥️ VAR: Alen Borošak (Eslovênia)