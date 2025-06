O tempo tenta, mas não vence Cristiano Ronaldo. Aos 40 anos, o craque português decidiu mais um jogo pela seleção de Portugal e chegou ao seu 137° gol pelo país na vitória de virada por 2 a 1 contra a Alemanha na semifinal da Nations League. Em jogo realizado nesta quarta-feira (4), na Allianz Arena, em Munique (ALE), os portugueses não se intimidaram pela torcida e garantiram a vaga na final.

Os gols da partida foram marcados por Florian Wirtz, para a Alemanha, e Francisco Conceição e Cristiano Ronaldo, por Portugal.

Como foi o jogo entre Alemanha x Portugal?

Primeiro tempo

O destaque do primeiro tempo foi Diogo Costa, goleiro de Portugal. O arqueiro fez duas boas defesas para manter o placar empatado. Logo no início da partida, a Alemanha já chegou ao ataque e assustou Portugal. Na sequência, foi a vez dos lusos darem a resposta. Cristiano Ronaldo recebeu dentro da área, girou e finalizou de perna esquerda para a defesa de ter Stegen.

Aos 18', veio a primeira grande chance da partida. A Alemanha tabelou dentro da área e a bola sobrou para Woltemade, que finalizou cruzado e exigiu uma defesaça do goleiro português Diogo Costa. No lance seguinte, Diogo Costa salvou a equipe mais uma vez após finalização de dentro da área de Goretzka.

Cristiano Ronaldo em Portugal x Alemanha, pela Nations League (Foto: Tobias Schwarz/AFP)

Segundo tempo

Logo no início da segunda etapa, Cristiano Ronaldo teve a chance de abrir o placar para Portugal após cruzamento de Nuno Mendes, mas o atacante chegou atrasado e não pegou em cheio na bola, desperdiçando a chance. O preço dessa chance perdida foi caro, uma vez que a Alemanha abriu o placar no lance seguinte. Aos 4', Trincão perdeu a bola para Wirtz, que tabelou com Kimmich e cabeceou com perfeição para matar o goleiro de Portugal e colocar as alemães na frente.

Aos 12', Bruno Fernandes carregou a bola, cortou para a esquerda e finalizou com perigo para assustar ter Stegen. Aos 17', veio o empate de Portugal. Francisco Conceição, que havia acabado de entrar no jogo, carregou a bola da intermediária pelo lado direito até a entrada da área e acertou um chutaço para vencer o goleiro alemão e colocar Portugal no jogo.

Na sequência, os lusos viraram com gol de Cristiano Ronaldo. Aos 22', Nuno Mendes fez uma jogada espetacular pelo lado esquerdo e cruzou para o atacante fazer seu 137º gol por Portugal e virar o jogo. Aos 37', Adeyemi quase empatou para a Alemanha. O atacante carregou para o lado esquerdo dentro da área e acertou a trave de Diogo Costa.

Já no fim da partida, ter Stegen fez dois milagres para salvar a Alemanha do terceiro gol de Portugal. Primeiro Jota finalizou e, no rebote, Conceição tentou, mas a muralha alemã defendeu as duas.

O que vem por aí?

Classificada, a seleção de Portugal aguarda o vencedor de Espanha x França, que acontece nesta quinta-feira (5), para saber o adversário da grande final da Nations League, que acontece no domingo (8), às 16h (de Brasília). Por outro lado, a Alemanha volta a campo para a disputa de terceiro e quatro lugar da Nations, que também acontece no domingo, às 10h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Alemanha 1 x 2 Portugal

Semifinal - Nations League

📆 Data e horário: Quarta-feira, 4 de junho de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

🥅 Gols: Wirtz (ALE - 4' 2ºT), Francisco Conceição (POR - 17' 2º T), Cristiano Ronaldo (POR - 22' 2º T)

🟨 Cartões amarelos: Rúben Dias (POR), Rúben Neves (POR), Tah (ALE), Wirtz (ALE), Füllkrug (ALE)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

⚪ ALEMANHA (Técnico: Julian Nagelsmann)

ter Stegen, Anton (Nmecha), Tah, Koch, Kimmich, Goretzka, Pavlović (Adeyemi), Mittelstädt (Gosens), Sané (Gnabry), Wirtz, Woltemade (Füllkrug).

🔴 PORTUGAL (Técnico: Roberto Martínez)

Diogo Costa, João Neves (Semedo), Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Rúben Neves (Vitinha), Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Trincão (Francisco Conceição), Pedro Neto (Diogo Jota), Cristiano Ronaldo (Palhinha).

