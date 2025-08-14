Para Djalminha, ex-jogador da Seleção Brasileira que atualmente é comentarista da CazéTV, a posição de centroavante é indefinida. O comentarista não vê preferencia entre os três nomes. Com gol de Bruno Henrique, o Flamengo venceu o Internacional no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

Eu não vejo um camisa 9 titular no Flamengo. Uma hora é Pedro, outra é Bruno Henrique, depois é o Plata. Acho que ele escolhe o 9 de acordo com o adversário. Djalminha

O jogo de volta acontece às 21h30min (de Brasília) da próxima quarta (20), no estádio Beira-Rio. Com o resultado do Rio, o time carioca tem a vantagem do empate.

Bruno Henrique, jogador do Flamengo, comemora seu gol contra o Internacional (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Para se classificar, a equipe gaúcha precisa vencer por dois gols ou mais. Vitória simples leva para os pênaltis. Quem passar às quartas de final pega o vencedor do duelo entre Estudiantes-ARG e Cerro Porteño-PAR. Na ida, o time argentino venceu por 1 a 0, em Assunção.

Domínio do Flamengo no 1º tempo

O jogo disputado na noite de quarta-feira (13), no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, teve praticamente só o Rubro-Negro com a bola na etapa inicial – foram mais de 70% de posse –, e um Colorado acossado no seu campo, com poucos avanços e muitos erros de passe, principalmente nas jogadas de ataque.

O que vem pela frente?

Antes da partida de volta do torneio continental, Internacional e Flamengo voltam a se enfrentar, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. As duas equipes se encontram pela 20ª rodada da competição no domingo (17), no estádio Beira-Rio, às 18h30min (de Brasília).