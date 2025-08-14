menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Ex-Seleção Brasileira aponta posição ‘sem titular’ no Flamengo: ‘Não vejo’

Único gol contra Internacional foi marcado por Bruno Henrique

flamengo internacional
imagem cameraJogadores do Flamengo posam para foto antes na partida contra Internacional no estadio Maracana pela Libertadores 2025 (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)
b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/08/2025
12:14
  • Matéria
  • Mais Notícias

Para Djalminha, ex-jogador da Seleção Brasileira que atualmente é comentarista da CazéTV, a posição de centroavante é indefinida. O comentarista não vê preferencia entre os três nomes. Com gol de Bruno Henrique, o Flamengo venceu o Internacional no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

continua após a publicidade

➡️PVC analisa desempenho do Flamengo contra Internacional: ‘Apatia’

Eu não vejo um camisa 9 titular no Flamengo. Uma hora é Pedro, outra é Bruno Henrique, depois é o Plata. Acho que ele escolhe o 9 de acordo com o adversário.

Djalminha

O jogo de volta acontece às 21h30min (de Brasília) da próxima quarta (20), no estádio Beira-Rio. Com o resultado do Rio, o time carioca tem a vantagem do empate.

Bruno Henrique comemora gol.
Bruno Henrique, jogador do Flamengo, comemora seu gol contra o Internacional (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Para se classificar, a equipe gaúcha precisa vencer por dois gols ou mais. Vitória simples leva para os pênaltis. Quem passar às quartas de final pega o vencedor do duelo entre Estudiantes-ARG e Cerro Porteño-PAR. Na ida, o time argentino venceu por 1 a 0, em Assunção.

continua após a publicidade

Domínio do Flamengo no 1º tempo

O jogo disputado na noite de quarta-feira (13), no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, teve praticamente só o Rubro-Negro com a bola na etapa inicial – foram mais de 70% de posse –, e um Colorado acossado no seu campo, com poucos avanços e muitos erros de passe, principalmente nas jogadas de ataque.

O que vem pela frente?

Antes da partida de volta do torneio continental, Internacional e Flamengo voltam a se enfrentar, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. As duas equipes se encontram pela 20ª rodada da competição no domingo (17), no estádio Beira-Rio, às 18h30min (de Brasília).

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias