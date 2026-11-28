Nadine Basttos diz o que esperar da arbitragem de Jesús Valenzuela em Palmeiras x Estudiantes
Venezuelano apitará a decisão da Libertadores em Montevidéu
Em entrevista exclusiva ao Lance!, a especialista de arbitragem Nadine Basttos analisou o que pode esperar da arbitragem de Jesús Valenzuela na grande final da Libertadores no próximo sábado (28) entre Palmeiras e Estudiantes. A comentarista do SBT também alertou sobre o retrospecto do Alviverde em partidas apitadas pelo profissional e o temperamento de Abel Ferreira.
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Valenzuela possui um currículo de peso, com duas Copas do Mundo na bagagem e o prêmio de melhor árbitro do continente em 2021. O confronto realizado no Estádio Centenário, em Montevidéu, será a primeira final do torneio em que o árbitro atuará na carreira.
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O que esperar da arbitragem?
Para projetar a atuação da arbitragem na decisão, Nadine destacou a bagagem internacional de Jesús Valenzuela e lembrou o peso inédito da partida para o árbitro. Além disso, avaliou positivamente a escolha da Conmebol.
— O Valenzuela é um dos árbitros mais experientes do continente. Venezuelano, 42 anos, duas Copas do Mundo no currículo. Ele já apitou duas finais de Sul-Americana, e essa será a primeira final de Libertadores dele. É um árbitro firme, que geralmente tem uma boa leitura de jogo. Acredito que foi uma boa escolha para apitar essa final — analisou Nadine.
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Retrospecto positivo em partidas com Valenzuela
Nadine deu sequência à análise ao apontar o retrospecto positivo do Palmeiras com Jesús Valenzuela, mas ponderou que o recorte estatístico não pesa sozinho na decisão. Em tom descontraído, a comentarista citou a superstição em torno dos números e ressaltou a experiência do árbitro antes de fazer sua avaliação.
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— Se olhar só os números, o Palmeiras tem mesmo um bom retrospecto com o Valenzuela. São sete jogos, com seis vitórias e um empate. Para os supersticiosos, é um bom sinal. Ele é um árbitro experiente, com duas Copas do Mundo, eleito o melhor da América do Sul em 2021. Particularmente, eu o considero um dos melhores árbitros do continente hoje — afirmou.
O temperamento de Abel Ferreira
Frequentemente criticado por suas atitudes e reações intensas à beira do campo, Abel Ferreira também entrou na conversa. Nadine disse que a arbitragem chega ao confronto preparada e conhecendo o perfil de cada treinador. A especialista também alertou para o risco de mau comportamento, considerando que o jogo é único.
— Como eu falei antes, os árbitros estudam as equipes e os técnicos. O Valenzuela já apitou vários jogos do Palmeiras e conhece bem o perfil do Abel na relação com a arbitragem, essa cobrança constante com reclamações. E ele é um árbitro firme na questão disciplinar, o que o Abel também já deve saber. Então, o que pode influenciar não é o temperamento em si, é a consequência dele. Em final única, perder o técnico do banco seria muito ruim — concluiu Nadine.
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