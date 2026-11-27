O Fluminense perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0, nesta sexta-feira (27), no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, e Hulk virou assunto nas redes sociais após o resultado. O atacante entrou no segundo tempo, quando o Tricolor tentava buscar o empate, mas não conseguiu evitar a derrota e acabou sendo alvo de críticas dos torcedores.

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O gol de Kaio Jorge, ainda na primeira etapa, garantiu a vitória da Raposa. Na etapa final, o cenário ficou favorável ao Fluminense após a expulsão de Jonathan Jesus, mas a equipe desperdiçou oportunidades de balançar as redes. Hulk, que entrou no decorrer da partida, também teve uma chance importante, mas não conseguiu converter.

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Como foi a atuação de Hulk?

Hulk entrou no segundo tempo, no lugar de Castillo, para tentar aumentar o poder ofensivo do Fluminense. No entanto, o atacante não conseguiu aproveitar uma das oportunidades criadas pelo Tricolor na reta final e acabou sendo criticado nas redes sociais. Em meio à pressão pelo empate, o camisa 7 teve uma chance dentro da área, mas não conseguiu balançar as redes.

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A derrota adiou a possibilidade de o Fluminense garantir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Com 63 pontos, a equipe ainda precisa confirmar a classificação na última rodada, diante do Bragantino, fora de casa.

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A atuação de Hulk repercutiu entre torcedores do Fluminense nas redes sociais, que demonstraram insatisfação com o desempenho do atacante após o tropeço no Maracanã. O jogador foi um dos nomes citados nas críticas durante a repercussão da derrota tricolor. Veja a repercussão:

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Como foi o jogo entre Fluminense e Cruzeiro

O primeiro tempo foi bem movimentado. Logo com 3 minutos, o time visitante saiu em velocidade, Bruno Rodrigues achou Kaio Jorge dentro da área, e o artilheiro não perdoou. Com o gol cedo, o Cruzeiro recuou e viu o Fluminense crescer no jogo. O Tricolor rondou a área, conseguiu boas chances, mas finalizou mal. Perigoso nos contra-ataques, o time mineiro chegou a colocar uma bola na trave com Matheus Pereira.

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Apesar das oportunidades lado a lado, o único gol da primeira etapa foi de Kaio Jorge.

Pressionado pelo resultado, o Fluminense se lançou na segunda etapa, finalizou mais e trouxe a torcida junto. No começo, conseguiu apertar, mas voltou a pecar nas conclusões. Retraído, o Cruzeiro teve mais dificuldade de achar os contra-ataques. Depois da expulsão de Jonathan Jesus, o Tricolor pressionou, abusou de perder chances claras e saiu com um resultado amargo no seu último jogo em casa de 2026.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 🟢⚪🔴 0 x 1 🔵⚪ CRUZEIRO

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro 2026 – 37ª rodada

📆 Data e horário: sexta-feira, 27 de novembro de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

⚽ Gols: Kaio Jorge (CRU)

🟨 Cartões amarelos: Kauã Moraes (CRU), Jonathan Jesus (CRU), Otávio (CRU), Lucho (FLU), Castillo (FLU)

🟥 Cartões vermelhos: Jonathan Jesus (CRU)