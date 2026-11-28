Relembre os gols do Palmeiras no mata-mata da Libertadores 2026; veja vídeos
Equipe enfrenta o Estudiantes em Montevidéu na grande decisão
O Palmeiras enfrenta o Estudiantes neste sábado (28) em busca de se tornar tetracampeão da Libertadores da América, e a campanha do clube foi marcada pela grande capacidade de superação. A equipe treinada por Abel Ferreira iniciou sua trajetória em um grupo complicado, com Junior Barranquilla, da Colômbia, Sporting Cristal, do Peru, e Cerro Porteño, do Paraguai, que terminou na liderança.
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O mata-mata foi de muita emoção para os torcedores da equipe. A caminhada na eliminatória começou pelo reencontro com o líder de seu grupo, seguida duas disputas de pênaltis contra LDU e Fluminense.
Veja os gols do Verdão no mata-mata
Oitavas de final
No primeiro duelo eliminatório, novamente contra o Cerro Porteño, o time paulista mostrou equilíbrio fora e dentro de casa. Depois de empatar na partida de ida, decidiu a classificação no jogo disputado no Paraguai com gol de Gustavo Gómez.
Veja os gols:
Quartas de final
Contra a LDU, do Equador, o Palmeiras abriu vantagem na partida de ida, no Nubank Parque, graças ao gol de Agustín Giay. O placar poderia ter sido mais elástico, mas a equipe não ampliou, apesar de finalizar mais de 20 vezes.
A tensão aumentou no jogo de volta. O Alviverde sofreu a derrota por 3 a 2 no tempo regulamentar, após ver os equatorianos marcarem duas vezes nos acréscimos. Nas penalidades máximas, o goleiro Carlos Miguel brilhou com duas defesas e assegurou o avanço. Os gols do Alviverde no tempo normal foram marcados por Marlon Freitas e Vitor Roque.
Veja os gols e a disputa de pênaltis no jogo de volta:
Semifinal
A emoção continuou marcando a campanha do Palmeiras na semifinal. Atuando no Maracanã, o Verdão foi eficaz e venceu por 2 a 1, embora o gol de Wesley Natã tenha sido marcado na reta final e mantido o Tricolor vivo na disputa. Os gols do time de Abel Ferreira foram de Flaco López e Marlon Freitas.
Com a possibilidade de definir em seus domínios, o time alviverde perdeu por 1 a 0 no tempo normal, sofrendo o gol de Hércules nos minutos finais do segundo tempo. Mais uma vez, Carlos Miguel assumiu o protagonismo ao defender a cobrança de Nonato nos pênaltis.
Veja os gols do jogo de ida e a disputa de pênaltis na volta:
Campanha detalhada do Palmeiras até a final da Libertadores 2026
- Fase de grupos (Grupo F)
- 1ª rodada: Junior Barranquilla 1 x 1 Palmeiras (gol de Ramon Sosa)
- 2ª rodada: Palmeiras 2 x 1 Sporting Cristal (gols de Murilo e Flaco López)
- 3ª rodada: Cerro Porteño 1 x 1 Palmeiras (gol de Jhon Arias)
- 4ª rodada: Sporting Cristal 0 x 2 Palmeiras (gols de Flaco López e Ramon Sosa)
- 5ª rodada: Palmeiras 0 x 1 Cerro Porteño
- 6ª rodada: Palmeiras 4 x 1 Junior Barranquilla (gols de Jhon Arias 2x, Allan Elias e Andreas Pereira)
- Oitavas de final
- Ida: Palmeiras 1 x 1 Cerro Porteño (gol de Flaco López)
- Volta: Cerro Porteño 0 x 1 Palmeiras (gol de Gustavo Gómez)
- Quartas de final
- Ida: Palmeiras 1 x 0 LDU (gol de Agustín Giay)
- Volta: LDU 3 x 2 Palmeiras (gols de Marlon Freitas e Vitor Roque; 4 a 3 para o Palmeiras nos pênaltis)
- Semifinal
- Ida: Fluminense 1 x 2 Palmeiras (gols de Flaco López e Marlon Freitas)
- Volta: Palmeiras 0 x 1 Fluminense (5 a 3 para o Palmeiras nos pênaltis)
Resumo geral: 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas (17 gols marcados e 11 sofridos)
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