O Fluminense perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0, nesta sexta-feira (27), no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o resultado, torcedores tricolores repercutiram o desempenho da equipe nas redes sociais e mandaram recados ao técnico Marcão, que terá mais um desafio na última rodada da competição.

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Kaio Jorge marcou o único gol da partida ainda no primeiro tempo. Com a vitória, o Cruzeiro garantiu matematicamente a terceira colocação do Brasileirão, com 69 pontos. Já o Fluminense segue na briga por uma vaga direta na Libertadores e decidirá seu futuro diante do Bragantino, na rodada final.

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Veja a repercussão:

Como foi o jogo entre Fluminense e Cruzeiro

O primeiro tempo foi bem movimentado. Logo com 3 minutos, o time visitante saiu em velocidade, Bruno Rodrigues achou Kaio Jorge dentro da área, e o artilheiro não perdoou. Com o gol cedo, o Cruzeiro recuou e viu o Fluminense crescer no jogo. O Tricolor rondou a área, conseguiu boas chances, mas finalizou mal. Perigoso nos contra-ataques, o time mineiro chegou a colocar uma bola na trave com Matheus Pereira.

Apesar das oportunidades lado a lado, o único gol da primeira etapa foi de Kaio Jorge.

Pressionado pelo resultado, o Fluminense se lançou na segunda etapa, finalizou mais e trouxe a torcida junto. No começo, conseguiu apertar, mas voltou a pecar nas conclusões. Retraído, o Cruzeiro teve mais dificuldade de achar os contra-ataques. Depois da expulsão de Jonathan Jesus, o Tricolor pressionou, abusou de perder chances claras e saiu com um resultado amargo no seu último jogo em casa de 2026.

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✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 🟢⚪🔴 0 x 1 🔵⚪ CRUZEIRO

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro 2026 – 37ª rodada

📆 Data e horário: sexta-feira, 27 de novembro de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

⚽ Gols: Kaio Jorge (CRU)

🟨 Cartões amarelos: Kauã Moraes (CRU), Jonathan Jesus (CRU), Otávio (CRU), Lucho (FLU), Castillo (FLU)

🟥 Cartões vermelhos: Jonathan Jesus (CRU)