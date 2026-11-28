O Palmeiras disputa neste sábado (28) a final da Libertadores 2026 contra o Estudiantes, da Argentina, em busca do tetracampeonato continental. A decisão será às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Até chegar à disputa pelo título, porém, o Verdão esteve envolvido em episódios controversos de arbitragem, com pênaltis revisados pelo VAR, questionamentos sobre critérios disciplinares e decisões que dividiram opiniões.

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Relembre as principais polêmicas do Alviverde na competição:

Junior Barranquilla 1 x 1 Palmeiras – 8 de abril

A primeira polêmica envolvendo o Palmeiras na Libertadores aconteceu logo na estreia, no empate por 1 a 1 com o Junior Barranquilla, na Colômbia. O lance que gerou reclamações dos palmeirenses ocorreu ainda no início da partida, quando Maurício tentou afastar a bola e atingiu o joelho de Rivas.

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O árbitro Maximiliano Ramírez não marcou a infração inicialmente, mas foi chamado pelo VAR, comandado por Hernán Mastrángelo, para revisar o lance. Após consultar o monitor, mudou a decisão e assinalou pênalti para os colombianos.

A marcação provocou reclamações do lado alviverde, principalmente pela interpretação do contato em uma disputa na qual Maurício tentava chegar à bola.

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O Junior Barranquilla também reclamou de um possível cartão vermelho para Gustavo Gómez. Na etapa final, o zagueiro atingiu Guillermo Paiva com a sola da chuteira durante uma disputa. A arbitragem não expulsou o defensor, e o VAR não recomendou revisão.

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Palmeiras durante partida contra o Junior Barranquilla no estadio Nubank Arena pelo campeonato Copa Libertadores 2026. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Palmeiras 2 x 1 Sporting Cristal – 16 de abril

Uma semana depois, o Palmeiras voltou a ter um lance de arbitragem como protagonista na vitória por 2 a 1 sobre o Sporting Cristal, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos.

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Aos 31 minutos do segundo tempo, Arthur sofreu contato de João Cuenca dentro da área e caiu. O árbitro chileno Piero Maza inicialmente mandou o jogo seguir, mas foi chamado pelo VAR Juan Lara para rever a jogada. Após a análise no monitor, Maza marcou pênalti para o Palmeiras. Flaco López foi para a cobrança e converteu, garantindo a vitória alviverde.

A decisão ganhou novos contornos após a Conmebol divulgar o áudio da conversa entre os árbitros. Na cabine, Lara justificou a intervenção ao apontar que Cuenca atingiu Arthur por trás de maneira imprudente, impedindo a continuidade da jogada.

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— Ambos correndo, mas o de verde tem a bola à frente, e o outro toca por trás e o faz cair, de maneira imprudente — explicou o árbitro de vídeo.

Ao chegar ao monitor, Maza ouviu novamente a análise e confirmou a penalidade, sem aplicação de cartão.

Palmeiras e Sporting Cristal, pela Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Palmeiras 1 x 1 Cerro Porteño – 12 de agosto

O confronto de ida das oitavas de final, no Nubank Parque, teve dois lances que concentraram as reclamações das equipes. O primeiro foi protagonizado pelo Cerro Porteño, que pediu pênalti após Cecilio Domínguez cair na área em disputa com Carlos Miguel.

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Aos 11 minutos do primeiro tempo, o atacante paraguaio avançou em direção ao gol, tentou driblar o goleiro palmeirense e caiu após o contato. O árbitro uruguaio Gustavo Tejera mandou a jogada seguir, e o VAR não recomendou revisão.

A segunda polêmica ocorreu no segundo tempo e envolveu Andreas Pereira. Aos 27 minutos, o meio-campista recebeu cartão vermelho direto após atingir o braço de um adversário em uma disputa no meio de campo. O jogador contestou a decisão e deixou o gramado reclamando.

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Com a expulsão, Andreas virou desfalque para o jogo de volta, em Assunção, e o Palmeiras precisou lidar com a ausência do meio-campista na sequência do confronto.

Andreas Pereira leva cartão vermelho durante partida do Palmeiras contra o Cerro Porteño na Libertadores (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Palmeiras 1 x 0 LDU – 9 de setembro

Na partida de ida das quartas de final, no Nubank Parque, o Palmeiras venceu por 1 a 0, com gol de Agustín Giay. Mesmo com o resultado positivo, um lance envolvendo Jhon Arias gerou questionamentos.

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No início do segundo tempo, o colombiano recebeu passe de Flaco López e disputou a bola com José Carabalí dentro da área. Arias caiu e pediu pênalti, mas o árbitro venezuelano Jesús Valenzuela mandou a jogada seguir.

O VAR checou o lance, mas não recomendou a revisão no monitor. A decisão de campo foi mantida, sem a marcação da penalidade.

O episódio foi registrado entre as polêmicas da partida, mas não houve consenso técnico publicado que confirmasse erro da arbitragem. Por isso, o lance permaneceu como uma reclamação do Palmeiras, sem uma conclusão definitiva sobre a existência da infração.

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Giay passa por um marcador na vitória do Palmeiras sobre a LDU (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação)<br>

LDU 3 x 2 Palmeiras – 16 de setembro

O jogo de volta das quartas de final, em Quito, teve outro episódio envolvendo a arbitragem alviverde. Durante o segundo tempo, Abel Ferreira foi expulso pelo árbitro colombiano Wilmar Roldán após reclamar de forma efusiva à beira do gramado.

O cartão vermelho foi aplicado aos 20 minutos da etapa final, em meio à tensão da partida, que terminou com vitória da LDU por 3 a 2. A expulsão tirou o treinador do restante do confronto e também teve consequência para a sequência da competição, já que Abel ficou suspenso para o primeiro jogo da semifinal.

O Palmeiras acabou avançando após vencer a disputa por pênaltis, mas a expulsão do treinador entrou no contexto de uma partida marcada pela pressão e pelas reclamações sobre decisões da arbitragem.

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Abel Ferreira aplaude o Palmeiras na vitória sobre a LDU (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)<br>

Campanha detalhada do Palmeiras até a final da Libertadores 2026

Fase de grupos (Grupo F)

1ª rodada: Junior Barranquilla 1 x 1 Palmeiras (gol de Ramon Sosa)

2ª rodada: Palmeiras 2 x 1 Sporting Cristal (gols de Murilo e Flaco López)

3ª rodada: Cerro Porteño 1 x 1 Palmeiras (gol de Jhon Arias)

4ª rodada: Sporting Cristal 0 x 2 Palmeiras (gols de Flaco López e Ramon Sosa)

5ª rodada: Palmeiras 0 x 1 Cerro Porteño

6ª rodada: Palmeiras 4 x 1 Junior Barranquilla (gols de Jhon Arias 2x, Allan Elias e Andreas Pereira)

Oitavas de final

Ida: Palmeiras 1 x 1 Cerro Porteño (gol de Flaco López)

Volta: Cerro Porteño 0 x 1 Palmeiras (gol de Gustavo Gómez)

Quartas de final

Ida: Palmeiras 1 x 0 LDU (gol de Agustín Giay)

Volta: LDU 3 x 2 Palmeiras (gols de Marlon Freitas e Vitor Roque; 4 a 3 para o Palmeiras nos pênaltis)

Semifinal

Ida: Fluminense 1 x 2 Palmeiras (gols de Flaco López e Marlon Freitas)

Volta: Palmeiras 0 x 1 Fluminense (5 a 3 para o Palmeiras nos pênaltis)

Resumo geral: 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas (17 gols marcados e 11 sofridos)