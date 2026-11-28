O Palmeiras chega à final da Libertadores com a possibilidade de conquistar o tetracampeonato, mas terá de apresentar uma postura diferente da adotada na decisão de 2025, contra o Flamengo, para levantar a taça diante do Estudiantes.

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Em entrevista exclusiva ao Lance!, Mauro Beting avalia que o Palmeiras tem condições de vencer o Estudiantes e chega como favorito à final da Libertadores. Apesar da instabilidade recente e do desgaste acumulado na reta final da temporada, o comentarista vê o Verdão com qualidade suficiente para conquistar o título.

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Ao analisar a decisão, o comentarista destacou que o Palmeiras precisa assumir mais o controle da partida e evitar repetir a atuação em Lima, quando foi derrotado pelo Flamengo. Para Mauro, o cenário atual é diferente, principalmente pelo nível do adversário.

– No caso do Palmeiras, é só não jogar o que não jogou contra o Flamengo, em Lima. Tentar ser mais protagonista, até porque são equipes diferentes. O Flamengo de 2025 era muito melhor do que esse Estudiantes — avaliou.

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Mauro, porém, fez questão de valorizar a trajetória do adversário argentino. Tetracampeão continental, o Estudiantes chega à decisão após demonstrar competitividade nas fases eliminatórias, inclusive diante de Corinthians e Flamengo. O comentarista lembrou que a equipe de La Plata já mostrou força em jogos decisivos e não pode ser subestimada.

➡️Palmeiras supera turbulências e chega à final da Libertadores com protagonismo de trio

Estudiantes comemora classificação contra o Flamengo no Maracanã (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Mauro Beting vê Palmeiras favorito ao título

Apesar das ressalvas, Mauro Beting acredita que o Palmeiras tem mais chances de conquistar a Libertadores. O comentarista apontou o favoritismo alviverde no tempo regulamentar, na prorrogação e até em uma eventual disputa por pênaltis, embora reconheça o equilíbrio entre as equipes.

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Na projeção para os 90 minutos, Mauro vê 60% de chance de título para o Palmeiras contra 40% do Estudiantes. Caso a decisão avance para a prorrogação, o favoritismo permanece com o time brasileiro, em 55% a 45%. Já nos pênaltis, o cenário seria praticamente igual, com 51% para o Verdão e 49% para os argentinos.

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O comentarista também ressaltou o peso da sequência de jogos na temporada. O Palmeiras segue envolvido em três competições e tem compromissos importantes pela frente, o que pode interferir no rendimento físico dos titulares.

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– Uma coisa é o desempenho mais errante, mais claudicante, mais instável e irregular do Palmeiras agora. Mas entendo que o time tem bola para conseguir ganhar do Estudiantes — afirmou.

Centenário pode trazer boas lembranças ao Palmeiras

Mauro Beting também comentou sobre o significado de disputar a decisão no Estádio Centenário, em Montevidéu. O local remete ao título da Libertadores de 2021, quando o Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 1, com gol de Deyverson na prorrogação.

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Deyverson comemorando gol em decisão contra o Flamengo (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Por outro lado, o estádio também carrega lembranças negativas para o clube, especialmente nas decisões contra o Estudiantes, em 1968, e o Peñarol, em 1961. O comentarista relembrou o histórico e brincou com a possibilidade de os ares de Montevidéu e a memória da conquista recente ajudarem o Verdão.

– Montevidéu, que não foi tão feliz para o Palmeiras em 1961 nem em 1968, traz uma lembrança eterna da Glória Eterna, contra o Flamengo, em 2021. Talvez os eflúvios, os ares de Deyverson, possam realmente animar o Palmeiras — disse.

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Perda do título do Brasileirão

O Palmeiras perdeu a vantagem que tinha na liderança do Brasileirão e viu o Flamengo crescer na reta final da competição. No último sábado (21), as equipes se enfrentaram no Nubank Parque, pela 36ª rodada, e empataram em 1 a 1. O resultado garantiu o título brasileiro ao Rubro-Negro, que conquistou o bicampeonato consecutivo e chegou ao seu oitavo troféu da competição.

Para Mauro Beting, o cenário é natural diante do nível de competitividade, mas pode gerar impacto emocional no elenco palmeirense às vésperas da decisão continental. Ainda assim, o comentarista acredita que a experiência do grupo e da comissão técnica de Abel Ferreira será determinante para separar as competições e manter o foco na Libertadores.

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– O elenco é cascudo demais, e a comissão técnica é extremamente experiente e competente para entender que são coisas diferentes. O Palmeiras e o palmeirense precisam virar a chave para pensar na Libertadores e, depois, na Copa do Brasil também — analisou.

Mauro também apontou o desgaste como um dos fatores que explicam a queda de rendimento recente. Além da sequência de partidas, jogadores importantes estiveram envolvidos em compromissos internacionais durante a Data Fifa, aumentando a carga física antes da decisão. Apesar dos obstáculos, o comentarista mantém o Palmeiras como favorito e acredita que a experiência em decisões, a qualidade do elenco e a capacidade de reação podem fazer a diferença em Montevidéu.